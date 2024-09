Spannendes Unentschieden zwischen SV Steyregg und Union Münzbach

Details Montag, 09. September 2024 23:02

Ein torreiches Duell zwischen dem SV Steyregg und der Union Münzbach endete mit einem 3:3-Unentschieden, das den Zuschauern bis zur letzten Minute Hochspannung bot. Die Partie in der 2. Klasse Nord-Ost der vierten Runde bot zahlreiche Torraumszenen, Wendungen und Dramatik. Trotz einer frühen Führung der Gäste entwickelte sich das Spiel zu einem Krimi, der erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.

Frühe Führung für die Gäste

Der SV Steyregg startete mit viel Elan, doch schon in der 25. Minute gelang es der Union Münzbach, das erste Mal zuzuschlagen. Jakob Gruber brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die Steyregger ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und erhöhten den Druck auf die Abwehr der Münzbacher.

Nach dem Rückstand intensivierten die Hausherren ihre Offensivbemühungen, konnten jedoch in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Torchancen in Zählbares ummünzen. Die Defensive der Union Münzbach hielt stand, und so ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Aufholjagd der Steyregger

Die zweite Halbzeit begann furios für den SV Steyregg. Bereits in der 52. Minute gelang es Michael Puchner, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Puchner, der auch später im Spiel eine entscheidende Rolle spielen sollte, brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Die Steyregger setzten nach und wollten mehr.

In der 62. Minute war es Manuel Rene Bachleitner, der mit einem platzierten Schuss das 2:1 für die Gastgeber erzielte. Der Jubel auf den Rängen war groß, und die Partie schien nun zugunsten des SV Steyregg zu kippen. Doch die Union Münzbach zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 88. Minute erzielte Laszlo Lengyel den Ausgleich zum 2:2. Mit einem kraftvollen Abschluss brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel und sorgte für einen spannenden Endspurt.

Dramatische Schlussminuten

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die Nachspielzeit boten den Fans beider Lager einen wahren Fußballkrimi. In der 91. Minute war es erneut Michael Puchner, der die Steyregger mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:2 in Führung brachte. Die Freude war riesig, doch die Partie war noch nicht entschieden.

Nur wenige Augenblicke später, in der 93. Minute, schlug die Union Münzbach zurück. Bernhard Buchmayr erzielte den erneuten Ausgleich zum 3:3 und ließ die Gäste jubeln. Damit war das Spiel jedoch noch nicht vorbei, und die Zuschauer erlebten eine dramatische Schlussphase.

Nach insgesamt 96 Minuten Spielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und das aufregende Duell endete mit einem verdienten 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und boten den Zuschauern ein Spektakel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Stimme zum Spiel

Martin Lindtner (Trainer SU Münzbach):

„Im Endeffekt war es eine gute kämpferische Leistung von uns. In der Nachspielzeit so zurückzukommen war sehr wichtig. Grundsätzlich können wir es aber besser, das war spielerisch nicht unsere beste Partie. Am Ende waren lange Bälle der Schlüssel zum Erfolg."

2. Klasse Nord-Ost: Steyregg : Münzbach - 3:3 (0:1)

93 Bernhard Buchmayr 3:3

91 Michael Puchner 3:2

88 Laszlo Lengyel 2:2

62 Manuel Rene Bachleitner 2:1

52 Michael Puchner 1:1

25 Jakob Gruber 0:1

