SPG Stahl/Ebelsberg triumphiert über SC Ernsthofen mit 3:1

In einer packenden Begegnung der 2. Klasse Nord-Ost (OÖ) setzte sich die SPG Stahl/Ebelsberg mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen den SC Ernsthofen durch. Vor heimischem Publikum bewiesen die Stahl-Kicker sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ihre Stärke. Der Endstand von 3:1 spiegelt die Dominanz der Gastgeber wider, die über weite Strecken des Spiels das Tempo bestimmten.

Erste Halbzeit: Geduldiger Beginn mit später Führung

Das Spiel zwischen der SPG Stahl/Ebelsberg und dem SC Ernsthofen begann verhalten, ohne dass eine der beiden Mannschaften in den ersten Minuten klare Torchancen herausarbeiten konnte. Die Stahl-Kicker spielten konzentriert und warteten geduldig auf ihre Gelegenheiten. Erst kurz vor der Halbzeitpause konnten die Gastgeber die erste entscheidende Aktion setzen.

In der 41. Minute war es Darius Neamtu, der nach einer sehenswerten Kombination das erste Tor des Spiels erzielte. Mit einem präzisen Abschluss brachte er die SPG Stahl/Ebelsberg mit 1:0 in Führung. Die Ernsthofner, die bis dahin gut mitgehalten hatten, mussten somit mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Zweite Halbzeit: Stahl-Kicker bauen Führung aus

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber aus Linz sofort nach. In der 55. Minute war es Benjamin Sylemani, der nach einem schnellen Konterangriff das 2:0 erzielte. Dieses Tor brachte zusätzliche Sicherheit ins Spiel der Stahl-Kicker, während Ernsthofen nun verstärkt auf Offensive setzen musste.

Die Gäste aus Ernsthofen hatten in der 59. Minute eine gute Gelegenheit, den Anschlusstreffer zu erzielen, als eine schöne Kopfballchance knapp am Tor vorbeiging. Doch die Abwehr der SPG Stahl/Ebelsberg stand sicher und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen zu. Die Gastgeber nutzten die Unsicherheiten in der Defensive der Ernsthofner gnadenlos aus und erhöhten in der 70. Minute durch Darius Neamtu auf 3:0. Neamtu, der schon das erste Tor erzielt hatte, zeigte erneut seine Torjägerqualitäten.

In der Schlussphase des Spiels kämpften beide Teams weiterhin um jeden Ball. Ernsthofen musste in der 72. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als ein Spieler verletzungsbedingt das Feld verlassen musste. Trotz allem gaben die Gäste nicht auf und wurden kurz vor Schluss doch noch belohnt. In der 88. Minute erzielte Mattias Staudecker das Ehrentor für Ernsthofen und verkürzte auf 3:1. Dies war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, da die Stahl-Kicker die restlichen Minuten souverän herunterspielten.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem verdienten 3:1-Erfolg für die SPG Stahl/Ebelsberg. Die Gastgeber zeigten sich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive als das stärkere Team und konnten die entscheidenden Akzente setzen. Ernsthofen hingegen konnte trotz kämpferischer Leistung und guter Spielanlage nicht die nötigen Tore erzielen, um das Spiel noch zu drehen.

2. Klasse Nord-Ost: Stahl/Ebelsberg : Ernsthofen - 3:1 (1:0)

88 Mattias Staudecker 3:1

70 Darius Neamtu 3:0

55 Benjamin Sylemani 2:0

41 Darius Neamtu 1:0

