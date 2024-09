SPG Perg/Windhaag fährt gegen Naarn 1b wichtigen Dreier ein

Die Partie in der 2. Klasse Nord-Ost zwischen der SPG Perg/Windhaag und der DSG Union Naarn 1b versprach ein spannendes Aufeinandertreffen. Während die Hausherren in der Mitte der Tabelle standen, rangierten die Gäste am zweiten Tabellenplatz. Trotz der Favoritenrolle der Union, konnte sich Perg/Windhaag in einem packenden Spiel knapp mit 2:1 durchsetzen.

Hausherren mit früher Führung

Schon in den ersten Minuten war die Nervosität auf beiden Seiten spürbar, als sich die Mannschaften zunächst abtasteten. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase übernahm Perg/Windhaag die Initiative und konnte in der 12. Minute das erste Tor des Spiels erzielen. Alp-Eren Kaldirim war der Torschütze und brachte die Gastgeber in Führung.

In der Folgezeit drängte die SPG auf das zweite Tor. Bereits in der 17. Minute hatte sie eine weitere Chance, doch Kaldirim stand im Abseits. Kurz darauf kam Raphael Grossteiner mit einem Solo durch, aber Union-Torwart Michael Froschauer verhinderte einen weiteren Treffer. Auf der anderen Seite hatte Naarn ebenfalls einige Chancen, jedoch verfehlte Sebastian Kreimer in der 30. und 36. Minute knapp das Tor.

Spannung in der zweiten Halbzeit - zwei Platzverweise

Die zweite Hälfte begann ebenso rasant, wie die erste endete. In der 47. Minute hätte Paul Holzer beinahe das 2:0 erzielt, doch sein Schuss streifte nur das Lattenkreuz. In der 51. Minute erhöhte Rene Baumgartner schließlich auf 2:0. Perg/Windhaag blieb am Drücker und hatte zahlreiche Chancen, den Vorsprung auszubauen. Froschauer im Tor der Gäste zeigte jedoch eine starke Leistung und hielt seine Mannschaft im Spiel.

In der 54. Minute musste Naarn einen weiteren Rückschlag verkraften, als Jakob Wimbauer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der Unterzahl gaben die Gäste nicht auf und kamen in der 70. Minute durch Manuel Kraus auf 2:1 heran. Das Spiel blieb bis zum Ende spannend, wobei die SPG mehrere Gelegenheiten hatte, den Sack zuzumachen. Ein Tor von Mustafaj in der 83. Minute wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt.

Die Schlussphase wurde hektisch, als die Gäste in den letzten Minuten einen weiteren Ausschluss verkraften musste: Sebastian Kreimer sah Rot und musste den Platz verlassen. Die fünfminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, und die SPG Perg/Windhaag konnte den knappen 2:1-Sieg über die Zeit bringen.

Mit diesem Sieg konnte Perg/Windhaag wichtige drei Punkte einfahren und sich in der Tabelle nach oben arbeiten. Naarn 1b musste hingegen trotz einer tapferen Leistung die Heimreise ohne Punkte antreten.

