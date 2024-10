Spektakulärer Heimsieg: SPG NNK/St. Florian Juniors triumphiert 4:3 gegen Pabneukirchen

Details Montag, 30. September 2024 22:28

Ein packendes Spiel boten die SPG NNK/St. Florian Juniors und Union Pabneukirchen den Zuschauern, das letztlich mit einem knappen 4:3 für die Niederneukirchner endete. Nachdem die Gastgeber zur Halbzeit bereits mit 4:0 in Führung lagen, kämpfte sich Pabneukirchen in der zweiten Hälfte beeindruckend zurück. Es war ein Spiel der zwei Hälften, das den Fans der 2. Klasse Nord-Ost in Erinnerung bleiben wird.

Niederneukirchen dominiert erste Halbzeit

Von Beginn an zeigte die SPG NNK/St. Florian Juniors ihre Ambitionen, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 15. Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber durch Leonhard Walter Strobl. Die frühe Führung brachte Sicherheit ins Spiel der Niederneukirchner, die fortan die Partie kontrollierten und Pabneukirchen unter Druck setzten.

Nur zehn Minuten später, in der 25. Minute, erhöhte Matthäus Machreich auf 2:0. Das Tor fiel nach einem gut herausgespielten Angriff, der die Abwehr der Gäste alt aussehen ließ. Pabneukirchen schien in dieser Phase des Spiels kaum eine Antwort auf das druckvolle Spiel der Heimelf zu haben.

In der 31. Minute setzte Lorenz Egger noch einen drauf und erzielte das 3:0 für die SPG NNK/St. Florian Juniors. Mit einem wuchtigen Abschluss ließ er dem Torhüter der Pabneukirchner keine Chance. Der Jubel auf den Rängen war groß, und das Spiel schien schon zur Halbzeit entschieden zu sein.

Doch die Niederneukirchner hatten noch nicht genug. In der 36. Minute traf erneut Leonhard Walter Strobl und markierte das 4:0. Es war sein zweiter Treffer im Spiel und er krönte damit eine beeindruckende erste Halbzeit der Heimmannschaft.

Pabneukirchen startet beeindruckende Aufholjagd

Nach der Pause änderte sich das Bild des Spiels jedoch dramatisch. Die Gäste aus Pabneukirchen zeigten eine starke Reaktion und machten deutlich, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben würden. Bereits in der 56. Minute gelang Philipp Riegler der Anschlusstreffer zum 4:1. Das Tor war ein Weckruf für die Pabneukirchner, die nun deutlich offensiver agierten.

Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte verzeichnete Pabneukirchen zwei hundertprozentige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die Gäste kämpften verbissen um jeden Ball und setzten die Verteidigung der Niederneukirchner zunehmend unter Druck.

Der zweite Treffer von Christoph Kurzmann in der 81. Minute brachte Pabneukirchen endgültig zurück ins Spiel. Mit dem 4:2 keimte bei den Gästen neue Hoffnung auf, das Spiel vielleicht doch noch drehen zu können. Kurzmann zeigte sich dabei äußerst treffsicher und war der auffälligste Spieler der Gäste.

In der 89. Minute erzielte erneut Christoph Kurzmann sein zweites Tor des Abends und stellte auf 4:3. Plötzlich wurde es noch einmal spannend, und die Niederneukirchner mussten in den letzten Minuten alles geben, um die knappe Führung über die Zeit zu retten.

Nach 90 intensiven Minuten endete das Spiel schließlich mit 4:3 zugunsten der SPG NNK/St. Florian Juniors. Trotz der starken zweiten Halbzeit der Gäste reichte es für Pabneukirchen nicht mehr, um den Ausgleich zu erzielen.

2. Klasse Nord-Ost: SPG NNK/St. Florian Jrs : Pabneukirchen - 4:3 (4:0)

89 Christoph Kurzmann 4:3

81 Christoph Kurzmann 4:2

56 Philipp Riegler 4:1

36 Leonhard Walter Strobl 4:0

31 Lorenz Egger 3:0

25 Matthäus Machreich 2:0

15 Leonhard Walter Strobl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.