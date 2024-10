Lengyel-Doppelpack: Union Münzbach siegt knapp gegen ASKÖ Treffling

Details Montag, 30. September 2024 22:57

Die Union Münzbach hat in einem spannenden Match gegen die ASKÖ Treffling mit 2:1 gewonnen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Münzbacher den Grundstein für den Sieg durch zwei Treffer von Laszlo Lengyel. Die Trefflinger kämpften sich in der zweiten Hälfte zurück, konnten aber trotz eines Treffers von David Wöckinger die Niederlage nicht mehr abwenden. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte und spannende Szenen bis zur letzten Minute.

Blitzstart für die Union Münzbach

Die Partie begann furios für die Union Münzbach. Bereits in der 10. Minute brachte Laszlo Lengyel die Heimmannschaft vom Kreidepunkt in Führung. Die frühe Führung setzte die Trefflinger unter Druck und die Münzbacher spielten befreit auf.

Nur sechs Minuten später war es erneut Laszlo Lengyel, der die Zuschauer in Jubel versetzte. Mit einem weiteren Distanztreffer aus knapp 40 Metern zum 2:0 baute er die Führung aus und zeigte seine Torjägerqualitäten. Dieser Doppelschlag verlieh der Union Münzbach weiteres Selbstvertrauen und sie kontrollierten das Spielgeschehen. Die Gäste aus Treffling hatten in dieser Phase große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ihre Defensive zu ordnen.

Der Rest der ersten Halbzeit verlief weitgehend im Zeichen der Hausherren. Die Münzbacher zeigten eine starke Leistung und ließen den Gästen kaum Raum für Offensivaktionen. So ging es mit einem komfortablen 2:0 in die Pause, während die Trefflinger sich neu sortieren mussten.

Spannende zweite Hälfte

Die Union Münzbach blieb nach dem Seitenwechsel die dominierende Mannschaft, auch wenn ihr Visier in dieser Phase des Spiels nicht immer scharf eingestellt war.

In der 74. Minute kam es jedoch zu einem Hoffnungsschimmer für die ASKÖ Treffling. David Wöckinger gelang es, den Ball nach einem Stanglpass im Tor der Münzbacher unterzubringen und auf 2:1 zu verkürzen. Dieses Tor brachte nochmals Spannung in die Partie und die Gäste schöpften neuen Mut.

In den letzten Minuten des Spiels drängten die Trefflinger auf den Ausgleich, doch die Union Münzbach verteidigte leidenschaftlich. Besonders in der 85. Minute bot sich den Münzbachern noch eine große Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden. Andreas Langthaler verpasste es jedoch, den Ball im leeren Tor der Trefflinger unterzubringen und schoss knapp drüber.

Die Partie blieb bis zum Schluss spannend. Erst nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:1 für die Union Münzbach, die sich somit über drei wichtige Punkte freuen durfte.

Stimme zum Spiel

Martin Lindtner (Trainer SU Münzbach):

„Wir haben sehr gut angefangen und konnten früh zwei Tore machen. In der ersten Halbzeit waren wir dann auch dominierend, Treffling hatte kaum Chancen. In der zweiten Hälfte ist das Spiel ein wenig vor sich hingeplätschert, dann konnte der Gegner den Anschlusstreffer machen. Folglich haben sich auch zu Fußballspielen begonnen, es waren keine hundertprozentigen Chancen dabei, sie haben es aber probiert. Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite ein wenig bescheiden. Wir haben es einfach verpasst, das dritte Tor zu machen, so war der Gegner lange im Spiel."

2. Klasse Nord-Ost: Münzbach : Treffling - 2:1 (2:0)

74 David Wöckinger 2:1

16 Laszlo Lengyel 2:0

10 Laszlo Lengyel 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.