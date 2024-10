SPG Perg/Windhaag zieht Steyregg weiße Weste aus

Details Samstag, 05. Oktober 2024 21:10

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Nord-Ost musste sich der SV Steyregg am Samstagabend auf heimischem Boden der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag mit 2:3 geschlagen geben und die erste Saisonniederlage einstecken. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und führten zur Halbzeit mit 2:0. Trotz einer engagierten Aufholjagd in der zweiten Halbzeit konnten die Steyregger das Blatt nicht vollständig wenden.

Gäste mit Blitzstart

Bereits in der ersten Spielminute gelang Perg/Windhaag ein fulminanter Auftakt. Nach einem weiten Ball köpfte Alp-Eren Kaldirim auf Rene Baumgartner, der sich aus gut 25 Metern ein Herz fasste und mit einem sehenswerten Schuss über SV-Torhüter Christoph Ochsenhofer hinweg die frühe Führung erzielte. Diese kalte Dusche für die Steyregger war der Beginn einer dominanten ersten Halbzeit der Gäste.

In der 9. Minute erhöhte Perg/Windhaag durch Alp-Eren Kaldirim auf 2:0. Ein präziser Pass von Baumgartner fand Kaldirim, der die Gunst der Stunde nutzte, nachdem Goalie Ochsenhofer sich auf einem "Sonntagsausflug" befand, und sicher ins leere Tor einschob. Die Steyregger Defensive fand in dieser Phase kein Mittel gegen die druckvoll agierenden Gäste. Kurz vor der Halbzeit hatten die Perger erneut eine große Chance, als Gashi nach Vorlage von Kaldirim das Lattenkreuz streifte.

Steyregger Aufholjagd kommt zu spät

Nach der Pause schien es, als würde Perg/Windhaag den Sack frühzeitig zumachen wollen. In der 50. Minute erzielte Jonas Pilsl das 3:0, nachdem er einen Abpraller nach einer Ecke eiskalt verwertete. Doch statt aufzugeben, fanden die Steyregger nun besser ins Spiel. In der 68. Minute gelang Florian Reichart nach einem dynamischen Solo auf der Außenbahn der Treffer zum 1:3. Sein Schuss ins kurze Eck ließ Gästegoalie Felix Gruber keine Chance.

Der SV Steyregg steigerte in der Schlussphase den Druck. Die Partie wurde zunehmend intensiver, und die Gastgeber kämpften sich immer wieder vor das gegnerische Tor. Schließlich wurden sie in der 90. Minute für ihren Einsatz belohnt, als Constantin Schön den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte.

Die sechsminütige Nachspielzeit brachte noch einmal Spannung, doch trotz aller Bemühungen gelang dem SV Steyregg der Ausgleich nicht mehr. So musste sich das Team von Trainer Harald Huber knapp geschlagen geben, während Perg/Windhaag einen hart erkämpften Auswärtssieg feiern konnte.

