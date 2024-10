Spannendes Derby zwischen Union Arbing und Union Münzbach endet unentschieden

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:26

Im spannenden Derby der 2. Klasse Nord-Ost lieferten sich die Union Arbing und die Union Münzbach ein hart umkämpftes Match, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Schon früh fielen die Tore, als beide Teams mit voller Intensität in die Partie gingen. Die Zuschauer erlebten einen aufregenden Fußballabend, bei dem vor allem in der ersten Halbzeit die Offensiven beider Mannschaften glänzten. Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, spektakuläre Einzelaktionen und eine leidenschaftliche Atmosphäre auf den Rängen.

Früher Doppelschlag sorgt für Aufregung

Bereits in der 9. Minute gelang der Union Arbing der Führungstreffer durch Thomas Schützenhofer. Mit einem satten Schuss brachte er die Heimmannschaft in Front und sorgte damit für einen euphorischen Start für die Arbinger. Doch die Gäste aus Münzbach ließen sich davon nicht beeindrucken und antworteten in der 30. Minute. Jürgen Kriechbaumer erzielte den Ausgleich, nachdem er eine Traumvorlage von Sebastian Woldrich verwertete. Diese frühe Antwort zeigte die kämpferische Einstellung der Münzbacher.

Die Heimmannschaft, die Union Arbing, konnte jedoch in der 40. Minute erneut jubeln, als Cem Öncel zum 2:1 traf. Sein Tor brachte die Arbinger wieder in Führung und die Fans zum Jubeln. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später schlug Münzbachs Mario Neugschwandtner mit einem Traumtor aus 25 Metern zurück. Sein präziser Schuss in den Winkel ließ das Stadion beben und stellte den 2:2-Halbzeitstand sicher.

Chancenreich, aber torloser zweiter Abschnitt

In der zweiten Halbzeit nahm das Tempo nicht ab. Beide Teams suchten die Entscheidung, doch das Glück im Abschluss fehlte. In der 54. Minute sorgten die Münzbacher Ultras für Stimmung auf den Rängen, während auf dem Platz die Abwehrreihen dominierten. Die Union Arbing versuchte weiterhin, die Führung zu übernehmen, doch ein Abseitstor in der 71. Minute brachte nicht den erhofften Erfolg.

Das Spiel blieb bis zur letzten Minute spannend, doch letztendlich konnten beide Teams keine weiteren Tore mehr erzielen. Das Match endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, das den Verlauf der Partie gut widerspiegelte. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern ein packendes Derby, das in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Nord-Ost: Arbing : Münzbach - 2:2 (2:2)

41 Mario Neugschwandtner 2:2

40 Cem Öncel 2:1

30 Jürgen Krichbaumer 1:1

9 Thomas Schützenhofer 1:0

Details

