Neuer Tabellenführer! SPG NNK/St. Florian Juniors feiert in Top-Spiel in Windhaag 3:1-Sieg

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag und der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors konnte sich das Gästeteam mit einem 3:1-Sieg durchsetzen. Im Top-Spiel der 5. Runde der 2. Klasse Nord-Ost zeigten die beiden Absteiger großen Einsatz. Besonders die zweite Mannschaft des Landesligisten überzeugte am Sportplatz Windhaag mit Effizienz vor dem Tor, während die Gastgeber einige hochkarätige Chancen liegen ließen. Samuel Feichtner erwies sich als spielentscheidender Akteur, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg der Gäste, die mit dem sechsten Saisonsieg die Tabellenführung übernahmen, beitrug.

Frühe Führung der Gäste

Bereits in der 11. Spielminute brachte Samuel Feichtner die SPG NNK/St. Florian Juniors in Führung. Die Gäste erhielten einen Elfmeter, den Feichtner souverän verwandelte. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die jedoch sofort um eine Antwort bemüht waren. In der 19. Minute verfehlte Oliver Schinnerl nur knapp das Tor. Wenig später hatten die Hausherren eine weitere Großchance: Baumgartner legte quer auf Gashi, der jedoch nur den Pfosten traf. Trotz der Bemühungen von Perg/Windhaag blieben Tore aus und es ging mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieben die Mannschaften unverändert und das Spiel nahm erneut Fahrt auf. Die Gastgeber kamen in der 54. Minute zu einer weiteren Möglichkeit, doch auch diese blieb ungenutzt, als ein Schuss nur den Pfosten traf.

Doppelschlag bringt die Entscheidung

In der 61. Minute erhöhten die Gäste ihren Vorsprung durch Marwin Hackl auf 0:2. Nur fünf Minuten später war es erneut Samuel Feichtner, der mit einem sehenswerten direkten Freistoß das 0:3 erzielte und die Vorentscheidung herbeiführte.

Perg/Windhaag steckte trotz des Rückstands nicht auf und wurde in der 89. Minute mit dem Ehrentreffer belohnt. Agim Gashi netzte zum 1:3 ein und gab den heimischen Fans noch einmal einen Grund zur Freude. Doch der späte Treffer änderte nichts am Ausgang des Spiels, das letztlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste endete.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte den Erfolg der SPG NNK/St. Florian Juniors, die mit einer überzeugenden Leistung die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Trotz der Niederlage zeigte auch die SPG Perg/Windhaag phasenweise eine starke Leistung, vor allem in der Offensive, blieb jedoch glücklos im Abschluss. Die Zuschauer erlebten eine packende Partie mit vielen Torszenen und kämpferischem Einsatz auf beiden Seiten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian (5630 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.