Blitztor nach Wiederbeginn beschert Union St. Florian Juniors knappen Sieg

Details Samstag, 15. August 2020 13:03

In der 2. Klasse Nord-Ost stand die erste Runde auf dem Programm, in der die Union T.T.I. St. Florian Juniors die Sportunion Greisinger Münzbach auf heimischer Anlage empfingen. In diesem Duell kreuzten zwei Nachbarn aus dem Niemandsland der Tabelle in der abgebrochenen Saison die Klingen. Nach einem 1:1-Remis im letzten Herbst behielten die Juniors des OÖ-Ligisten am Freitagabend knapp die Oberhand und feierten einen 3:2-Sieg.

Nach Münzbacher Blitzstart drehen "Sängerknaben" das Spiel

Schiedsrichter Ullmann hatte das Match im Sportpark kaum angepfiffen, hatten die Gäste die Nase vorne. Nach einer Ecke der Heimischen liefen die Juniors in einen Konter, den Lukas Slawiczek nach einer Seitenverlagerung mit einem sehenswerten Heber gekonnt abschloss. Die Heimelf von Coach Michael Wolm ließen sich vom frühen Gegentor aber nicht beirren und drehte das Spiel binnen zehn Minuten. Nach einem Pass in die Tiefe knallte Sandro Langwieser, der im Sommer von Pichling nach St. Florian gewechselt war, die Kugel an die Latte, ehe der bärenstarke Flügel Jakob Andeßner per Abstauber ausglich. Wenig später tanzte Langwieser drei Gegenspieler aus, schloss den Alleingang eiskalt ab und stellte auf 2:1. In der Folge hatten die Juniors Spiel und Gegner fest im Griff, die Wolm-Elf verabsäumte es jedoch, den Sack zuzumachen. Die "Sängerknaben" konnten die eine oder andere Chance nicht nutzen und wurden für diese Nachlässigkeit kurz vor der Pause bestraft. Nach einem strittigen Freistoß der Gäste fand der Ball den Kopf von Vasile Dobrican, der das Leder zum 2:2-Halbzeitstand einnickte.

20 Sekunden nach Wiederbeginn schießt Brandstätter Juniors zum Sieg

Auch in Durchgang zwei mussten die Zuschauer auf einen Treffer nur kurz warten. Die Juniors führten den Anstoß aus und spielten den Ball rasch nach vorne, ehe Noah Brandstätter nach nur 20 Sekunden einen Stanglpass verwertete. Nach der erneuten Führung der Heimischen konnte die Wolm-Elf nicht nachsetzen und schläferte das Spiel ein. Auch wenn die Gäste vor allem bei Standards gefährlich waren, konnten die Münzbacher den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen. In Minute 80 wäre den Mannen von Trainer Thomas Rechberger aber beinahe der Ausgleich geglückt, St. Florians Alexander Hofer kratzte den Ball jedoch von der Linie. Die "Sängerknaben" brachten die hauchdünne Führung über die Zeit und feierten einen 3:2-Sieg.





Michael Wolm, Trainer Union St. Florian Juniors:

"Nach einer langen, neunmonatigen Pause war es nicht einfach und haben nicht gewusst, wo wir stehen. Wir freuen uns aber über den gelungenen Saisonstart und wollen am nächsten Samstag in Langenstein nachlegen".

Die Besten:

Union St. Florian Juniors: Jakob Andeßner (RM/LM) und Noah Brandstätter (ZM)

