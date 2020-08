4:0! ASKÖ Mauthausen lässt Ebelsberg Linz keine Chance und lacht von der Tabellenspitze [Video]

Details Montag, 17. August 2020 14:14

Am Sonntagnachmittag traf in der ersten Runde der 2. Klasse Nord-Ost die ASKÖ Ebelsberg Linz vor heimischem Publikum auf die ASKÖ Mauthausen. Während die Linzer in der abgebrochenen Saison nur am elften Platz landeten, war die Szegletes-Elf als Vierter im Aufstiegskampf präsent. Nach einem 7:0-Kantersieg im letzten Herbst gab sich der Favorit auch dieses Mal keine Blöße, feierte einen souveränen 4:0-Erfolg und führt nach dem ersten Spieltag die Tabelle an.

Drei Mauthausener Treffer in der Anfangsphase

Die Gäste gingen konzentriert und entschlossen ans Werk und stellten bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. Schon in Minute acht klingelte es im Ebelsberger Kasten, als Ex-OÖ-Liga-Torjäger Marius Bogdan einen Flankenball von rechts ins kurze Kreuzeck nickte. Vier Minuten später verwandelte Taulant Krasniqi einen Elfmeter. Die Heimelf von Neo-Trainer Okan Kücükkaya hatte den Doppelschlag noch nicht verarbeitet, als der Favorit bereits den Deckel draufmachte. Nach einer Ecke konnte Goalie Florian Niedermayr einen Kopfball parieren, der zweite Kopfball, von Martin Deinhofer, schlug dann aber im langen Eck ein. Der Aufstiegsaspirant hatte die Siegerstraße erreicht, vorerst sein Pulver aber verchossen. Mit 0:3 ging es in die Pause.

Ex-OÖ-Liga-Torjäger setzt Schlusspunkt

Da die Messe längst gelesen war, tat sich nach dem Wiederanpfiff vom Schiedsrichter Horvath am Sportplatz im Linzer Süden nicht allzu viel. Neben den Ebelsbergern, Jean Matemb sowie Besir und Lirim Rustemi, wurde auch Deinhofer verwarnt, auf weitere Tore warteten die Zuschauer aber lange Zeit vergeblich. Fünf Minuten vor dem Ende fiel dann aber doch noch ein Treffer. Wieder war es Bogdan, der sich nach einem weiten Ball gegen mehrere Gegenspieler energisch durchsetzte, zunächst an Keeper Niedermayr scheiterte und im zweiten Versuch den 0:4-Endstand besiegelte. Die ASKÖ Mauthausen empfängt am kommenden Freitag den Liga-Neuling aus Treffling, die Ebelsberger sind am Sonntag in Münzbach zu Gast.





