Hin und her zwischen Niederneukirchen und Baumgartenberg: Am Ende gab es keinen Sieger

Details Montag, 24. August 2020 22:15

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich die Union Niederneukirchen und die Union Baumgartenberg mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Baumgartenberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Die Abwehr konnte Maximilian Öller nur noch mit einem Foul vom Treffer abhalten, den macht dafür Michael Königshofer. Chancenarm war diese Partie sicher nicht, alle fünf Minuten bekamen die Zuschauer eine Möglichkeit zu sehen. Noch in der ersten Halbzeit errang Niederneukirchen den Ausgleich (40.). Manuel Mehlmayer bediente Philipp Nöbauer mit einem Zuckerpass, der frei vor dem Tor zum Abschluss kommt. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Nur fünf Minuten nach der Pause ergab sich für Baumgartenberg eine Doppelchance die eigentlich in der Führung resultieren hätte müssen. Die Heimischen drehten die Partie stattdessen. Nach einem Mehlmayer-Freistoß reagierte Daniel Topalovic am schnellsten auf den Abpraller und traf ins Schwarze. Die Union Baumgartenberg hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Stefan Leonhartsberger den Ausgleich (71.). Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Celal Kalok stand es zwischen der Union Niederneukirchen und Baumgartenberg pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Niederneukirchen liegt nun auf Platz neun.

Die Union Baumgartenberg liegt im Klassement nun auf Rang vier.

2. Klasse Nord-Ost: Union Niederneukirchen – Union Baumgartenberg, 2:2 (1:1)

5 0:1 Michael Koenigshofer

40 1:1 Philipp Noebauer

68 2:1 Daniel Topalovic

71 2:2 Stefan Leonhartsberger

