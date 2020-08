Remis zwischen Perg/Windhaag und Mauthausen dank „Last-Minute- Trneny “

Details Sonntag, 30. August 2020 23:05

Das Spiel vom Sonntag zwischen der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag und der ASKÖ Mauthausen endete mit einem 3:3-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Besart Gashi sein Team in der zweiten Minute. Für die Gäste also ein perfekter Start. Die Heimischen mussten diesen Schock erst verarbeiten, spielten dann aber munter nach vorne. Kevin Krauss ließ sich in der 30. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Perg/Windhaag. Vor der Halbzeit brachte Mauthausen den Ball zum 2:1 über die Linie (36.), feiern lassen durfte sich dafür Sebastian Wöckinger. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

In der 52. Minute brachte Marius Bogdan das Netz für die ASKÖ Mauthausen zum Zappeln. Für den Gast standen die Zeichen also auf Sieg. Erst in der Schlussphase wurden die Gastgeber wieder richtig wach und machten den ersten Schritt zum Ausgleich. Das 2:3 der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag stellte Lukas Gaisrucker sicher (82.). Tomas Trneny sicherte den Gastgebern das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Trneny den 3:3-Endstand her (91.). Schließlich gingen Perg/Windhaag und Mauthausen mit einer Punkteteilung auseinander.

Mit sieben gesammelten Zählern hat die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag den dritten Platz im Klassement inne.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel die ASKÖ Mauthausen in der Tabelle auf Platz fünf.

2. Klasse Nord-Ost: SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – ASKÖ Mauthausen, 3:3 (1:2)

2 0:1 Besart Gashi

30 1:1 Kevin Krauss

36 1:2 Sebastian Woeckinger

52 1:3 Marius Bogdan

82 2:3 Lukas Gaisrucker

91 3:3 Tomas Trneny

