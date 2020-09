Viererpack von Nöbauer: Abfuhr für Ebelsberg Linz bei Niederneukirchen

Details Montag, 07. September 2020 10:10

Die Union Niederneukirchen erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die ASKÖ Ebelsberg Linz. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Niederneukirchen wusste zu überraschen und tauscht nun mit dem Kontrahenten die Position in der Tabelle.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Nach einer Viertelstunde hatten sich dann beide warmgespielt und präsentierten sich offensiver. In der 19. Minute traf NNK zum ersten Mal ins Schwarze. Maximilian Öller stellte die Führung für die Heimischen her. Die passende Antwort hatte Besir Rustemi parat, als er in der 20. Minute zum Ausgleich traf. Die Union Niederneukirchen stellte mit dem 2:1 in der 24. Minute durch Philipp Nöbauer die Weichen auf Sieg. Der Stürmer führte schließlich auch noch das 3:1 herbei (34.). Mit der Führung für Niederneukirchen ging es in die Kabine.

Nöbauer ist weiter hungrig

Mit dem Doppelpack war Nöbauer's Durst aber noch nicht gestillt. Das Niederneukirchner Offensiv-Ass suchte weiter den Kasten von Ebelsberg-Rückhalt Florian Niedermayr. In der 53. Minute fand er diesen auch und machte prompt den Hattrick klar. Nöbauer war wie im Rausch und schoss den ASKÖ mit seinem vierten Treffer in der 83. noch einmal mitten ins Herz. Insgesamt reklamierte NNK gegen Ebelsberg Linz einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Die Union Niederneukirchen ist jetzt mit vier Zählern punktgleich mit Ebelsberg und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 8:7 auf dem siebten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

2. Klasse Nord-Ost: Union Niederneukirchen – ASKÖ Ebelsberg Linz, 5:1 (3:1)

19 1:0 Maximilian Oeller

20 1:1 Besir Rustemi

24 2:1 Philipp Noebauer

34 3:1 Philipp Noebauer

54 4:1 Philipp Noebauer

83 5:1 Philipp Noebauer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?