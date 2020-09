Treffling holt gegen Niederneukirchen den dritten Saisonsieg

Details Dienstag, 15. September 2020 11:25

Treffling kam gegen Niederneukirchen zu einem klaren 3:0-Erfolg. Laut der Tabelle hatten die Hausherren die Favoritenrolle inne. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Dabei konnten zu Beginn beide Mannschaften gute Möglichkeiten vorweisen. Treffling übernahm aber immer mehr die Kontrolle und spielte zwingendere Chancen heraus. Marcel Meindl brachte die ASKÖ Treffling in der 28. Spielminute in Führung. Meindl setzte aggressiv bei einem Abpraller nach und netzte ein. Andreas Staudacher schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (31.). Niederneukirchen machte es sich in der 34. noch schwerer, den Rückstand aufzuholen: Lukas Pühringer wurde mit Rot frühzeitig vom Platz gestellt. Mit der Führung für Treffling ging es in die Halbzeitpause.

Zwei Mann weniger

In Unterzahl ist es meist schwerer, besser ins Spiel zu finden. Das bekamen die Gäste noch deutlicher zu spüren, als sie aufgrund einer gelb-roten Karte für Mario Lehner in der 74. Minute mit nun nur mehr neun Mann am Feld weiter machen mussten. Mit dem 3:0 sicherte Staudacher der ASKÖ Treffling nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte Treffling am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Niederneukirchen.

Prunkstück der ASKÖ Treffling ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst drei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die bisherige Spielzeit von Treffling ist weiter von Erfolg gekrönt. Die ASKÖ Treffling verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Nur einmal ging NNK in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Treffling setzte sich mit diesem Sieg von der Union Niederneukirchen ab und nimmt nun mit zehn Punkten den zweiten Rang ein, während Niederneukirchen weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Treffling – Union Niederneukirchen, 3:0 (2:0)

28 1:0 Marcel Meindl

31 2:0 Andreas Staudacher

84 3:0 Andreas Staudacher

