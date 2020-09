Arbing beendet gegen Mauthausen die negativ-Serie [Video]

Details Sonntag, 20. September 2020 10:35

Für die ASKÖ Mauthausen gab es in der Heimpartie gegen die Union Arbing, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen.

Nach einer Viertelstunde konnten die Gäste schon eine Doppelchance vorweisen, man scheitert aber an Torwart und Abwehrspieler der ASKÖ. Auch Mauthausen gab einen Warnschuss ab, der aber zu zentral ausfiel. Simon Schatz brachte den Ball nach einem Freistoß zum 0:1 zugunsten von Arbing über die Linie (27.). Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Tor Union Arbing 26

Arbing setzt sich durch

In der 48. Minute erhöhte Johannes Steinkellner auf 2:0 für die Union Arbing: die Hausherren konnte die Situation nicht richtig bereinige und Steinkellner war nach einem hohen Ball in den Sechzehner zur Stelle. Für das 3:0 von Arbing sorgte Stefan Brabenetz, der in Minute 66 einen Strich aus über 20 Metern in den Edelmayer-Kasten bolzte. In der 80. Minute brachte Marius Bogdan den Ball im Netz der Union Arbing unter. Schließlich strich Arbing die Optimalausbeute gegen Mauthausen ein, denn der Anschlusstreffer reichte nicht mehr für ein Comeback.

Trotz der Schlappe behält die Heimmannschaft den achten Tabellenplatz bei. Ein Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Mauthausen bei.

Die drei Punkte brachten die Union Arbing in der Tabelle voran. Arbing liegt nun auf Rang neun. In dieser Saison sammelte Arbing bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Union Arbing beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – Union Arbing, 1:3 (0:1)

27 Simon Schatz 0:1

48 Johannes Steinkellner 0:2

66 Stefan Brabenetz 0:3

80 Marius Bogdan 1:3

