Perg/Windhaag lässt sich von Niederneukirchen nicht aufhalten

Details Montag, 21. September 2020 11:15

Am Sonntag begrüßte die Union Niederneukirchen die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag. Die Begegnung ging mit 1:3 zugunsten der Gäste aus. Auf dem Papier hatte Perg/Windhaag die Nase leicht vorne, was sich im Ergebnis widerspiegelt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Für das erste Tor sorgte Kevin Krauss. In der 23. Minute traf der Spieler der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag nach einem Elfmeter ins Schwarze. Ansonsten blieb die Partie über weite Strecken ruhig. Ein Tor auf Seiten von Perg/Windhaag machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Dritter Gegentreffer statt Comeback

Auch in Hälfte zwei änderte sich wenig an der Statik der Partie. Tomas Trneny beförderte das Leder zum 0:2 der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag nach einem Eckball per Kopf über die Linie (66.). Perg/Windhaag musste den Treffer zum 1:2 hinnehmen. Maximilian Öller schenkte den heimischen Fans in Minute 75 mit dem Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung auf ein Comeback. Das 1:3 für die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag zerstörte diese aber relativ schnell wieder. Krauss traf erneut vom Punkt und sicherte mit seinem zweiten Strafstoßtreffer den Sieg für Perg/Windhaag.

Die Union Niederneukirchen bleibt mit vier Punkten weiter in der unteren Tabellenhälfte. Mit nur einem Sieg und einem Remis ist die bisherige Bilanz der Heimischen noch nicht wirklich positiv, in der engen Tabelle fehlt aber nicht viel, um wieder im Mittelfeld mitzuspielen. Gleiches gilt jedoch für die hinteren Plätze, auf Tabellenschlusslicht St. Georgen hat man nur einen Punkt Vorsprung.

Durch die drei Punkte verbesserte sich die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag im Tableau auf die vierte Position. Die Saisonbilanz der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei drei Siegen und einem Unentschieden büßte Perg/Windhaag lediglich eine Niederlage ein.

2. Klasse Nord-Ost: Union Niederneukirchen – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, 1:3 (0:1)

23 Kevin Krauss 0:1

66 Tomas Trneny 0:2

75 Maximilian Oeller 1:2

82 Kevin Krauss 1:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?