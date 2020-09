Perg/Windhaag mit Erfolg: Krauss erledigt [Video]

Details Montag, 28. September 2020 13:50

Mit 4:1 verlor die Union Baumgartenberg am vergangenen Sonntag deutlich gegen die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag. Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Perg/Windhaag den maximalen Ertrag.

Die Hausherren starteten gut in die Partie und konnten einige Chancen für sich verzeichnen. Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Kevin Krauss verantwortlich (31.), als er nach einem Eckball zur Stelle war. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Krauss bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (48.) - nachdem die Hausherren einen schnellen Angriff mit nur drei Station aufzogen, staubte Krauss eiskalt ab. Mit der Führung für die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag ging es in die Kabine.

Tor Perg/Windhaag 48

Perg legt weiter nach

Eigentor in der 56. Minute: Pechvogel Volga Akan beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Baumgartenberg den 2:1-Anschluss. Das 3:1 für Perg/Windhaag stellte erneut Krauss sicher, der einen Fehler des Gästekeepers ohne zu zögern bestrafte. In der 58. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Lukas Gaisrucker besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag (78.). Schlussendlich verbuchte Perg/Windhaag gegen die Union Baumgartenberg einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Mit 17 geschossenen Toren gehört Perg/Windhaag offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Nord-Ost. Die Saison der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Bei Baumgartenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Die Union Baumgartenberg rangiert mit elf Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Baumgartenberg bei.

2. Klasse Nord-Ost: SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – Union Baumgartenberg, 4:1 (2:0)

31 Kevin Krauss 1:0

48 Kevin Krauss 2:0

56 Eigentor durch Volga Akan 2:1

58 Kevin Krauss 3:1

78 Lukas Gaisrucker 4:1