Union Perg 1b holt Sieg gegen Baumgartenberg

Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Union Perg 1b wusste zu überraschen. Am Ende steht ein klarer 3:0 Erfolg für die Union Perg 1b.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lediglich Schussversuche aus der Distanz bekamen die Zuschauer in der ersten Viertelstunde zu sehen. Nach einer halben Stunde kamen die Hausherren dann richtig gefährlich vor die gegnerische Hütte, konnten das runde Leder aber nicht im Gehäuse unterbringen. Kurz vor der Pause trafen die Gastgeber noch ans Außennetz, ansonsten gab es in Hälfte eins nicht viele Torszenen zu sehen.

Konten gelöst

Jasmin Majdankic trug sich in der 57. Spielminute durch einen direkt verwandelten Freitstoß in die Torschützenliste ein. Kurz darauf sah Baumgartenbergs Rückhalt Rene Hintersteiner die rote Karte und musste vom Platz. Thomas Lapatschka versenkte die Kugel zum 2:0 für die DSG Union HABAU Perg 1b (80.) In ruhiges Fahrwasser brachte das Heimteam sich, indem man das 3:0 durch Tobias Schützeneder erzielte (88.). Letzten Endes ging die DSG Union Perg 1b im Duell mit Baumgartenberg als Sieger hervor.

Im Klassement machte die Union Perg 1b einen Satz und rangiert nun vorerst auf dem vierten Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der DSG Union HABAU Perg 1b. Insgesamt erst neun Mal gelang es dem Gegner, die DSG Union Perg 1b zu überlisten.

Die Union Baumgartenberg hält sich mit ebenfalls 14 Punkten im gleichen Terrain wie der Konkurrent aus Perg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

2. Klasse Nord-Ost: DSG Union HABAU Perg 1b – Union Baumgartenberg, 3:0 (0:0)

57 Jasmin Majdankic 1:0

80 Thomas Lapatschka 2:0

88 Tobias Schuetzeneder 3:0