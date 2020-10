Münzbach weist Baumgartenberg in die Schranken

Details Montag, 26. Oktober 2020 11:55

Die Union Baumgartenberg wurde der eigenen Favoritenstellung bei der Sportunion Greisinger Münzbach nicht gerecht und verlor deutlich mit 6:0. Mit breiter Brust war die Union Baumgartenberg zum Duell mit der Union Münzbach angetreten – der Spielverlauf ließ bei Baumgartenberg jedoch Ernüchterung zurück.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Lukas Slawiczek mit den Treffern (13./19./25.) zum 3:0 für Münzbach. Jakob Gruber legte in der 32. Minute zum 4:0 für die Heimmannschaft nach. Den Vorsprung der Sportunion Greisinger Münzbach ließ Daniel Kolafa in der 34. Minute anwachsen. Die Union Münzbach dominierte Baumgartenberg in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte den Gästen gleich einen katastrophalen Rückstand ein.

Sichere Sache

Slawiczek führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (47.). Schlussendlich setzte sich Münzbach mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

In dieser Runde tat die Sportunion Greisinger Münzbach endlich etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zehn. Die Union Münzbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Durch diese Niederlage fiel Baumgartenberg vom dritten Rang auf Platz sechs. Die Defensive der Union Baumgartenberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 25-mal war dies der Fall. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Baumgartenberg derzeit auf dem Konto.

2. Klasse Nord-Ost: Sportunion Greisinger Münzbach – Union Baumgartenberg, 6:0 (5:0)

13 Lukas Slawiczek 1:0

19 Lukas Slawiczek 2:0

25 Lukas Slawiczek 3:0

32 Jakob Gruber 4:0

34 Daniel Kolafa 5:0

47 Lukas Slawiczek 6:0