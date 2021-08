Union Münzbach kassiert deutliche Niederlage - Perg/Windhaag souverän

Details Montag, 23. August 2021 08:45

Die Sportunion Greisinger Münzbach hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:3-Niederlage gegen die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Das Spiel wurde vor 90 Zusehern in der Sportanlage Münzbach bereits in der ersten Hälfte entschieden. Raphael Grossteiner traf doppelt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag bereits in Front. Thomas Hehenberger markierte in der vierten Minute die Führung. Für das 2:0 (5.) und 3:0 (35.) war Raphael Grossteiner verantwortlich, vor allem das zweite Tor, ein Freistoßtreffer, durchaus erwähnenswert.



Höhere Niederlage verhindert



Auch nach der Pause ging das Spiel in der Art weiter ähnlich den ersten 45 Minuten. Letztlich bekam die Union Münzbach auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Die Sportunion steht nun nach zwei Spielen punktelos auf dem zehnten Platz.

Die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Die Gäste klettern nach diesem Spiel auf den dritten Tabellenplatz.

2. Klasse Nord-Ost: Sportunion Greisinger Münzbach – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, 0:3 (0:3)

4 Thomas Hehenberger 0:1

5 Raphael Grossteiner 0:2

35 Raphael Grossteiner 0:3

