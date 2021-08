Katsdorf springt auf Platz eins - Nach 3:2-Auswärtserfolg gegen Mauthausen

Details Sonntag, 29. August 2021 12:12

Viele Tore und eine Rote Karte: Die ASKÖ Mauthausen und die ASKÖ Katsdorf lieferten sich ein spannendes Duell, das 2:3 endete. 99 Zuseher am Sportplatz Mauthausen durften ein rasantes Match verfolgen.

ASKÖ Katsdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Norbert Sipos das schnelle 1:0 für ASKÖ Mauthausen erzielte. Wer glaubte, die ASKÖ Katsdorf sei geschockt, irrte. Elias Geissler gab die Antwort und machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (14.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Patrick Wegschaider in der 26. Minute zur 2:1-Führung für die Gäste aus Katsdorf. Der Unparteiische Mario Schörkhuber beendete die erste Halbzeit beim Stand von 1:2.



Rote Karte für Puskaric



Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte beförderte Christian Ebner das Leder zum 3:1 von Katsdorf über die Linie (48.). In Minute 60 sah der Katsdorfer Ivan Puskaric den Roten Karton für ein Foulspiel. In der Schlussphase verkürzte die ASKÖ Mauthausen noch auf 2:3 (83.), den Treffer erzielte Güngör Gül. Der Ausgleichstreffer gelang ASKÖ Mauthausen aber nicht mehr. Letzten Endes ging die ASKÖ Katsdorf im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor.





Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Mauthausen auf Platz fünf abgerutscht. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der ASKÖ Mauthausen.





Katsdorf siegte und sprang auf die Pole Position, mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 7:3.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – ASKÖ Katsdorf, 2:3 (1:2)

10 Norbert Sipos 1:0

14 Elias Geissler 1:1

26 Patrick Wegschaider 1:2

48 Christian Ebner 1:3

83 Guengoer Guel 2:3

