Deutliche 0:3-Pleite für FC Sphinx gegen Ebelsberg

Details Montag, 30. August 2021 20:41

FC Sphinx setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:3 gegen die ASKÖ Ebelsberg Linz die dritte Niederlage in Folge. Vor 50 Zusehern fand dieses Match in Ebelsberg statt.

In der siebten Minute erzielte Iulian Suleap das 1:0 für ASKÖ Ebelsberg Linz in der Partie gegen FC Sphinx. Bevor es in die Pause ging, hatte der Gastgeber noch das 2:0 parat (45.), den Treffer erzielte Ajdin Midzic. Mit der Führung für Ebelsberg ging es in die Halbzeitpause.



Hauser macht drei Punkte klar



Nico Hauser legte in der 90. Minute zum 3:0 für die ASKÖ Ebelsberg Linz nach. Schlussendlich verbuchte ASKÖ Ebelsberg Linz gegen FC Sphinx einen überzeugenden Heimerfolg.





Mit drei Punkten im Gepäck verließ die ASKÖ Ebelsberg die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den neunten Tabellenplatz ein. Für die ASKÖ Ebelsberg Linz steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für FC Sphinx wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang punktelos steht.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Ebelsberg Linz – FC Sphinx, 3:0 (2:0)

7 Iulian Suleap 1:0

45 Ajdin Midzic 2:0

90 Nico Hauser 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!