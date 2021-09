Bühringer beweist Biss - Vier Tore für St. Valentin 1b bei Perg 1b

Details Sonntag, 05. September 2021 21:25

Die DSG Union HABAU Perg 1b blieb gegen den ASK St. Valentin 1b chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Vor allem der vierfache Torschütze für ASK St. Valentin 1b Marco Bühringer hatte einen hervorragenden Tag erwischt. 60 Zuseher waren in der Wimtech-Arena Perg anwesend.

Marco Bühringer von ASK St. Valentin 1b wollte in der Partie gegen DSG Union HABAU Perg 1b am Freitag Abend gleich allen von Anfang an zeigen, was er am Besten kann: Nämlich Tore schießen - und zwar viele. Und damit begann er bereits in der sechsten Spielminute mit seinem 1:0-Treffer. Doch damit nicht genug, lieferte Bühringer weitere Tore nach. Nämlich in der 20. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:0 für die Gäste aus St. Valentin. Nur acht Minuten später gelang ihm für den aktuellen Tabellenprimus schon das nächste Tor, es stand nun 3:0. Zehn Minuten später besorgte Bühringer mit seinem vierten Treffer in diesem Spiel das 4:0 (38.). Vier Tore hintereinander in der ersten Spielhälfte, an dieses Spiel wird sich Bühringer wohl noch des öfteren gerne erinnern.



Torlose zweite Hälfte



Bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Klaus Edlmayr betrieb die DSG Union HABAU Perg 1b nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des ASK St. Valentin 1b, Mann des Spiels war wohl unbestritten Marco Bühringer mit seinen vier Toren.





Mit sechs Zählern aus vier Spielen rutschte die DSG Union HABAU Perg 1b auf den fünften Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.





ASK St. Valentin 1b hingegen darf sich als Tabellenerster mit einem 19:2-Torverhältnis und 12 Punkten aus vier Spielen freuen.

2. Klasse Nord-Ost: DSG Union HABAU Perg 1b – ASK St. Valentin 1b, 0:4 (0:4)

6 Marco Buehringer 0:1

20 Marco Buehringer 0:2

28 Marco Buehringer 0:3

38 Marco Buehringer 0:4

