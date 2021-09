Niederneukirchen mit 3:0-Auswärtserfolg über Ebelsberg Linz

Details Montag, 27. September 2021 15:21

Union Niederneukirchen erreichte Sonntagnachmittag vor 70 Zusehern in der siebten Runde der 2. Klasse Nord-Ost einen gelungenen 3:0-Auswärtssieg bei ASKÖ Ebelsberg Linz.

Sämtliche erzielten Tore solten erst in der zweiten Hälfte der Begegnung zwischen ASKÖ Ebelsberg Linz und Union Niederneukirchen fallen: Torlos ging es also zur Halbzeitpause in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte durch Referee Gerald Lachmair folgten aber die Tore: Manuel Mehlmayer traf in der 73. Minute per Freistoß zur Führung für die Gäste au Niederneukirchen. In der 80. Spielminute erzielte Patrick Nömair das 2:0 für die Union Niederneukirchen. Und in der Nachspielzeit erhöhte Djordj Loyosh mit seinem Tor das Endergebnis auf 3:0 aus Gästesicht (92.). In der 93. Minute kassierte Jean Matemb noch für Kritik die Gelb-Rote Karte.





Union Niederneukirchen kletterte durch diesen Sieg auf den sechsten Platz und steht dort aktuell mit einem 14:17-Torverhältnis und 12 Punkten. Die Bilanz nach sieben Runden lautet: vier Siege und drei Niederlagen.



ASKÖ Ebelsberg Linz hingegen rutschte durch diese Niederlage auf den zehnten Platz ab und befindet sich dort im Moment mit einem 5:19-Torverhältnis und mageren vier Punkten. Die Bilanz nach sieben Runden heißt: ein Sieg, ein Unentschieden und fünf Niederlagen.





2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Ebelsberg Linz – Union Niederneukirchen, 0:3 (0:0)

73 Manuel Werner Mehlmayer 0:1

80 Patrick Noemair 0:2

92 Djordj Djordjovytsch Loyosh 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!