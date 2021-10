FC Sphinx mit achter Niederlage - 0:1 gegen Niederneukirchen

Details Montag, 04. Oktober 2021 14:32

In der achten Runde der 2. Klasse Nord-Ost setzte es die nächste und somit achte Niederlage in Folge für FC Sphinx: 0:1 mussten sie sich gegen Union Niederneukirchen am Sonntag vor 150 Zusehern in der Sportanlage Niederneukirchen geschlagen geben.

Der Tabellenletzte FC Sphinx geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Manuel Mehlmayer per Elfmeter das 1:0 für Union Niederneukirchen erzielte. Letztendlich hatten die Hausherren Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine mitnahmen – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte, als Schiedsrichter Mario Staudinger diese Partie abpfiff.





Was hat dieses Ergebnis für die Tabellensituation der 2. Klasse Nord-Ost zu bedeuten?



Union Niederneukirchen liegt nach diesem Sieg weiterhin auf dem sechsten Platz mit einem 15:17-Torverhältnis und 15 Punkten. Nach acht Runden lautet die Bilanz: fünf Siege und drei Niederlagen.



FC Sphinx hingegen befindet sich auch nach der achten Niederlage in Folge weiterhin am Tabellenende mit 10:27-Torverhältnis.





2. Klasse Nord-Ost: Union Niederneukirchen – FC Sphinx, 1:0 (1:0)

7 Manuel Werner Mehlmayer 1:0

