Krise hält an: Ebelsberg Linz seit fünf Spielen sieglos - 1:4 gegen Baumgartenberg

Montag, 04. Oktober 2021 14:49

Mit 1:4 verloren die Gäste der ASKÖ Ebelsberg Linz am vergangenen Sonntag deutlich in der achten Runde der 2. Klasse Nord-Ost gegen Union Baumgartenberg. Vor 85 Zusehern im Sportpark Baumgartenberg netzten Michael Königshofer und Cem Öncel je zweimal ein.

ASKÖ Ebelsberg Linz geriet in der zwölften Minute ins Hintertreffen, als Michael Königshofer seinen ersten Treffer für Union Baumgartenberg erzielte. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Königshofer auf 2:0 (38.) und schrieb somit doppelt an. Der Halbzeitpfiff durch Referee Josef Biebl war noch nicht ertönt, als der Gastgeber seinen dritten Treffer durch Cem Öncel nachlegte (41.). Der tonangebende Stil der Union Baumgartenberg spiegelte sich in einer klaren 3:0-Pausenführung wider.



Ehrentreffer für die Gäste



Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte baute Union Baumgartenberg den Vorsprung in der 48. Minute durch den zweiten Treffer in diesem Spiel von Cem Öncel auf 4:0 aus. Die ASKÖ Ebelsberg Linz lieferte noch einen Ehrentreffer (59.), erzielt von Robert Stamenkovski. Union Baumgartenberg ging somit mit einem 4:1-Heimsieg gegen ASKÖ Ebelgsberg Linz als Sieger vom Platz.





Union Baumgartenberg steht nach diesem Sieg weiterhin auf dem neunten Platz mit einem 13:19-Torverhältnis und sieben Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen lautet: zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen.



Gegner ASKÖ Ebelsberg Linz befindet sich nach dieser Niederlage nur einen Platz dahinter, auf dem zehnten Tabellenplatz, mit einem 6:23-Torverhältnis und vier Punkten aus acht Spielen. Die aktuelle Bilanz lautet: ein Sieg, ein Unentschieden und sechs Niederlagen.





2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – ASKÖ Ebelsberg Linz, 4:1 (3:0)

12 Michael Koenigshofer 1:0

38 Michael Koenigshofer 2:0

41 Cem Oencel 3:0

48 Cem Oencel 4:0

59 Robert Stamenkovski 4:1

