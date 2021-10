Derntl macht mit Dreierpack alles klar - Arbing mit 4:0-Sieg gegen Perg/Windhaag

Details Samstag, 09. Oktober 2021 13:11

Vor 155 Zusehern auf dem Sportplatz Arbing gelang Matthias Derntl am Freitagabend gegen SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag beim 4:0-Sieg von Union Arbing ein Dreierpack. Die Hausherren bleiben somit Tabellenerster der 2. Klasse Nord-Ost.

Die Gäste von SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag kamen in den ersten Minuten etwas besser in das Spiel, jedoch waren es die Hausherren, denen das erste Tor gelang: Matthias Derntl brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Union Arbing über die Linie (17.). Tobias Grinninger erhöhte den Vorsprung des Spitzenreiters nach 36 Minuten auf 2:0 und nur drei Minuten später war es erneut Derntl, welcher den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Heimmannschaft überwinden konnte (39.) Die Arbinger dominierten den Gegner bis zur Pause nach Belieben und gingen schließlich mit einer deutlichen 3:0-Führung in die Kabine.



Derntl mit Treffer Nummer Drei



Nach Wiederanpfiff für die zweite Halbzeit durch Schiedsrichter Roland Kaiser hatten zwar die Gäste noch einige Chancen zu verzeichnen, konnten aber keine davon zu einem Treffer verwerten: In der 59. Minute zum Beispiel wurde ein Freistoß für die Gäste gepfiffen, der aber nichts einbrachte. Die Hausherren erhöhten den Spielstand kurz vor Spielabpfiff noch auf 4:0, Derntl komplettierte mit diesem Treffer seinen Dreierpack in diesem Spiel (89.).

Union Arbring bleibt mit diesem souveränen 4:0-Sieg somit weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz der 2. Klasse Nord-Ost und steht dort nun mit einem 34:9-Torverhältnis und 25 Punkten. Nach neun Runden lautet die aktuelle Bilanz: acht Siege und ein Unentschieden.



Gegner SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag bleibt nach dieser Niederlage auf dem dritten Platz und befindet sich dort momentan mit einem 27:15-Torverhältnis und 16 Punkten. Die Bilanz nach neun Runden: fünf Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.





Am kommenden Freitag trifft die Union Arbing auf die ASKÖ Mauthausen, die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag spielt tags darauf gegen den ASK St. Valentin 1b.

2. Klasse Nord-Ost: Union Arbing – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, 4:0 (3:0)

17 Matthias Derntl 1:0

36 Tobias Grinninger 2:0

39 Matthias Derntl 3:0

89 Matthias Derntl 4:0

