Mauthausen gewinnt Spitzenduell gegen Arbing 2:0

Details Samstag, 16. Oktober 2021 13:57

Im Spitzenmatch zwischen Union Arbing und ASKÖ Mauthausen in der 2. Klasse Nord-Ost gingen die Gäste als Sieger vom Platz. Vor 250 Zuschauern auf dem Sportplatz Union Arbing holte sich ASKÖ Mauthausen die Tabellenspitze.

Pascal Haller nutzte die Chance für ASKÖ Mauthausen und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz des Gastgebers. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nach Wiederanpfiff durch Referee Martin Fragner zur zweiten Spielhälfte versenkte Marius Bogdan die Kugel zum 2:0 für ASKÖ Mauthausen (58.) Und nur drei Minuten später erzielte Haller seinen zweiten Treffer - allerdings in das eigene Tor, also ein Eigentor in der 61. Minute zum 1:2-Anschluss für Union Arbing. Mit diesem dreifachen Punktegewinn haben die Mauthausener die Tabellenspitze der 2. Klasse Nord-Ost erklommen und befinden sich dort im Moment punktegleich mit Spielgegner Union Arbing.





Mit beeindruckenden 35 Treffern stellt die Union Arbing den besten Angriff der 2. Klasse Nord-Ost, allerdings fand Mauthausen diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

In der Defensive der ASKÖ Mauthausen griffen die Räder ineinander, sodass die Gäste im bisherigen Saisonverlauf erst zehnmal einen Gegentreffer einsteckten. Seit sieben Begegnungen hat Mauthausen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nun stehen beide Teams punktegleich mit 25 Punkten da: Gewinner ASKÖ Mauthausen mit einem 27:10-Torverhältnis auf dem ersten Platz und Union Arbing mit einem 35:11-Torverhältnis auf dem zweiten Platz.

Am nächsten Samstag reist die Union Arbing zum ASK St. Valentin 1b, zeitgleich empfängt ASKÖ Mauthausen die Union Niederneukirchen.

2. Klasse Nord-Ost: Union Arbing – ASKÖ Mauthausen, 1:2 (0:1)

28 Pascal Haller 0:1

58 Marius Bogdan 0:2

61 Eigentor durch Pascal Haller 1:2

