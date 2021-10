Abwärtstrend bei Münzbach - nach 1:3 gegen Baumgartenberg

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:25

Durch ein 3:1 holte sich Union Baumgartenberg in der Partie gegen Sportunion Greisinger Münzbach drei Punkte und sprang damit auf den achten Tabellenplatz. 144 Zuschauer waren am Samstag im Sportpark Baumgartenberg vor Ort.

In der 28. Minute traf die Heimmannschaft zum ersten Mal ins Schwarze, den Treffer für Union Baumgartenberg erzielte Cem Öncel per Elfmeter. Noch vor der Halbzeit legte die Union Baumgartenberg ihren zweiten Treffer durch Michael Königshofer nach (43.). Mit einer 2:0-Führung für die Baumgartenberger ging es in die Kabine. Adam Fojtik war zur Stelle und markierte das 1:2 für die Gäste (60.). Jan Carda machte in der 73. Minute das 3:1 der Union Baumgartenberg perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Rudolf Schimpl gewann Union Baumgartenberg gegen die Münzbacher.

Union Baumgartenberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Sportunion Greisinger Münzbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing. Die Union Münzbach ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Mit diesem Sieg zog Union Baumgartenberg an den Gästen vorbei auf Platz acht. Sportunion Greisinger Münzbach fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Das nächste Mal ist Union Baumgartenberg am 25.10.2021 gefordert, wenn man bei der DSG Union HABAU Perg 1b antritt. Am Samstag empfängt Sportunion Greisinger Münzbach die SPG St. Georgen/Langenstein.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – Sportunion Greisinger Münzbach, 3:1 (2:0)

28 Cem Oencel 1:0

43 Michael Koenigshofer 2:0

60 Adam Fojtik 2:1

73 Jan Carda 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!