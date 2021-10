Mauthausen nach 8:2 gegen Niederneukirchen auf Aufstiegskurs

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:10

Union Niederneukirchen musste gegen ASKÖ Mauthausen am Samstag eine 2:8-Niederlage hinnehmen. Auf dem Papier ging die ASKÖ Mauthausen als Favorit ins Spiel gegen NNK – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Gleich zu Spielbeginn traf Mauthausen zur frühen Führung (2.). Marius Bogdan erhöhte für den Tabellenführer auf 2:0 (28.). Für ruhige Verhältnisse sorgten die Gastgeber, als man das 3:0 besorgte (35.). Das überzeugende Auftreten der ASKÖ Mauthausen fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Norbert Sipos schnürte einen Doppelpack (46./50.), sodass Mauthausen fortan mit 5:0 führte. Das 1:5 der Union Niederneukirchen stellte Kevin Neuhauser sicher (66.). Sipos schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 6:1 für die ASKÖ Mauthausen in die Höhe. Niederneukirchen versenkte die Kugel in der 80. Minute zum 2:6. Mauthausen baute die Führung aus, indem Bogdan zwei Treffer nachlegte (85./89.). Am Ende fuhr Mauthausen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte die ASKÖ Mauthausen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man NNK in Grund und Boden spielte.

Mit dem Erfolg verbesserte die ASKÖ Mauthausen die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Offensiv konnte Mauthausen in der 2. Klasse Nord-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die bisherige Spielzeit der ASKÖ Mauthausen ist weiter von Erfolg gekrönt. Mauthausen verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird die ASKÖ Mauthausen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Die Union Niederneukirchen holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die Gäste belegen mit 19 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Niederneukirchen derzeit auf dem Konto.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste NNK im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Mauthausen kassierte insgesamt gerade einmal 1,09 Gegentreffer pro Begegnung.

Beide Mannschaften treten wieder in 23 Wochen an. Am 03.04.2022 empfängt die ASKÖ Mauthausen die Union Baumgartenberg, während die Union Niederneukirchen am selben Tag die Union Arbing auf eigener Anlage begrüßt.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – Union Niederneukirchen, 8:2 (4:0)

2 Christopher Proell 1:0

28 Marius Bogdan 2:0

35 Sebastian Woeckinger 3:0

46 Norbert Sipos 4:0

50 Norbert Sipos 5:0

66 Kevin Neuhauser 5:1

74 Norbert Sipos 6:1

80 Maximilian Oeller 6:2

85 Marius Bogdan 7:2

89 Marius Bogdan 8:2

