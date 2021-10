Acht Partien ohne Sieg: Ebelsberg Linz setzt Negativtrend fort

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:12

Durch ein 4:1 holte sich Perg/Windhaag drei Punkte bei Ebelsberg Linz. Die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag setzte sich standesgemäß gegen Ebelsberg durch.

Für die 1:0-Führung war Lukas Gaisrucker verantwortlich. Vor 85 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Paul Holzer das 2:0 nach (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 62. Minute erzielte Iulian Suleap das 1:2 für die ASKÖ Ebelsberg Linz. Manuel Huber erhöhte den Vorsprung von Perg/Windhaag nach 83 Minuten auf 3:1. Den Vorsprung der Gäste ließ Nikolas Wallner in der 87. Minute anwachsen. Am Ende verbuchte die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag gegen Ebelsberg Linz einen Sieg.

Ebelsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse gehen die Gastgeber in der Rückrunde von der elften Position an. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der ASKÖ Ebelsberg Linz das Problem. Erst zehn Treffer markierte Ebelsberg Linz – kein Team der 2. Klasse Nord-Ost ist schlechter. Ebelsberg musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die ASKÖ Ebelsberg Linz insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Perg/Windhaag schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 20 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Die Offensive der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Ebelsberg Linz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 33-mal schlugen die Angreifer von Perg/Windhaag in dieser Spielzeit zu. Die Saison der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Mit 20 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Perg/Windhaag eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Ebelsberg nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für die ASKÖ Ebelsberg Linz, wenn der ASK St. Valentin 1b am 03.04.2022 zu Gast ist. Die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag bestreitet das nächste Spiel am selben Tag bei FC Sphinx.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Ebelsberg Linz – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, 1:4 (0:2)

15 Lukas Gaisrucker 0:1

41 Paul Holzer 0:2

62 Iulian Suleap 1:2

83 Manuel Huber 1:3

87 Nikolas Wallner 1:4

