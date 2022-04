FC Sphinx holt sich 0:4-Watsche gegen Arbing ab

Details Montag, 25. April 2022 19:00

FC Sphinx konnte der Union Arbing nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Arbing setzte sich standesgemäß gegen FC Sphinx durch. Schon im Hinspiel hatte die Union Arbing die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

FC Sphinx musste den Treffer von Tobias Grinninger zum 1:0 hinnehmen (10.). Bereits in der elften Minute erhöhte Matthias Derntl den Vorsprung von Arbing. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit dem 3:0 von Michael Kragl für die Union Arbing war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Der Treffer von Derntl in der 71. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letztlich feierte Arbing gegen FC Sphinx nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Die Union Arbing hat nach dem souveränen Erfolg über FC Sphinx weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Defensive von Arbing (16 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Nord-Ost zu bieten hat. Mit dem Sieg baute die Union Arbing die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Heimmannschaft elf Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FC Sphinx. Die mittlerweile 50 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. FC Sphinx musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Sphinx insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für FC Sphinx sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am Sonntag muss Union Arbing bei der SPG St. Georgen/Langenstein ran, zeitgleich wird FC Sphinx von der Sportunion Greisinger Münzbach in Empfang genommen.

2. Klasse Nord-Ost: Union Arbing – FC Sphinx, 4:0 (2:0)

71 Matthias Derntl 4:0

57 Michael Kragl 3:0

11 Matthias Derntl 2:0

10 Tobias Grinninger 1:0