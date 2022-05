Arbing überrollt Katsdorf

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:28

Die Union Arbing erteilte der ASKÖ Katsdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Union Arbing. Die Union Arbing ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Katsdorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit Arbing seinen Sieger gefunden.

Für das 1:0 und 2:0 war Simon Schatz verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (30./39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit den Treffern zum 5:0 (63./70./78.) sicherte Matthias Derntl der Union Arbing nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Die Gäste überrannten die ASKÖ Katsdorf förmlich mit fünf Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Kurz vor Saisonende steht Katsdorf mit 33 Punkten auf Platz fünf. Das Heimteam verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Trotz des Sieges bleibt Union Arbing auf Platz zwei. Die Defensive der Union Arbing (17 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Nord-Ost zu bieten hat. Mit dem Sieg baute die Union Arbing die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Arbing 14 Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Arbing so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Als Nächstes steht für die ASKÖ Katsdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag. Die Union Arbing empfängt parallel die DSG Union HABAU Perg 1b.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Katsdorf – Union Arbing, 0:5 (0:2)

78 Matthias Derntl 0:5

70 Matthias Derntl 0:4

63 Matthias Derntl 0:3

39 Simon Schatz 0:2

30 Simon Schatz 0:1