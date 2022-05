Baumgartenberg rettet einen Punkt - 4:4 gegen St. Valentin 1b

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:31

St. Valentin 1b kam im Gastspiel bei Union Baumgartenberg trotz Favoritenrolle nicht über ein 4:4-Remis hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des ASK St. Valentin 1b gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass St. Valentin 1b der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

In der achten Minute ging der ASK St. Valentin 1b in Führung. In Minute 22 gelang der Union Baumgartenberg der Ausgleich. Wenig später behauptete sich St. Valentin 1b gegen die Hintermannschaft der Heimmannschaft. Neuer Spielstand: 2:1 (37.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte der ASK St. Valentin 1b noch das 3:1 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 48. Minute erzielte Michael Leitner das 2:3 für Baumgartenberg. In Minute 56 hatte die Union Baumgartenberg den Ausgleich parat. In der 67. Minute brachte Michael Dorfmayr den Ball im Netz von Baumgartenberg unter. Die komfortable Halbzeitführung von St. Valentin 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn die Union Baumgartenberg schoss den Ausgleich in der 86. Spielminute. Der ASK St. Valentin 1b ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Baumgartenberg noch ein Unentschieden.

Kurz vor Saisonende besetzt die Union Baumgartenberg mit 22 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Baumgartenberg verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei der Union Baumgartenberg. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für St. Valentin 1b 37 Zähler zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für die Gäste, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für Baumgartenberg ist die ASKÖ Ebelsberg Linz auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Der ASK St. Valentin 1b misst sich zur selben Zeit mit der SPG St. Georgen/Langenstein.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – ASK St. Valentin 1b, 4:4 (1:3)

86 Michael Koenigshofer 4:4

67 Michael Dorfmayr 3:4

56 Cem Oencel 3:3

48 Michael Leitner 2:3

45 Daniel Bilic 1:3

37 Daniel Bilic 1:2

22 Cem Oencel 1:1

8 Pascal Oemer 0:1