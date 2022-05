ASKÖ Ebelsberg Linz feiert ersten Auswärtssieg seit 1. September 2019!

Details Montag, 16. Mai 2022 12:54

Am 18. Spieltag der 2. Klasse Nord-Ost stand die Begegnung zwischen der Union Niederneukirchen und der ASKÖ Ebelsberg Linz auf dem Programm. Obwohl die Union in der Tabelle am siebenten Platz steht, kam es am Sonntagnachmittag zum Duell der beiden einzigen im Frühjahr noch sieglosen Mannschaften der Liga und somit zum Kräftemessen der schwächsten Teams der Rückrunde. Die Gäste aus Linz sind nach wie vor in Besitz der "Roten Laterne", nach 13 Auswärtsniederlagen in Serie gelang den Mannen von Trainer Markus Eder aber der Befreiungsschlag, feierte die ASKÖ mit einem 2:0-Erfolg in der Fremde den ersten Sieg seit 1. September 2019. Die Niederneukirchener hingegen stecken nach der vierten Pleite in Folge weiterhin tief in dieser Krise und warten seit sieben Monaten vergeblich auf ein Erfolgserlebnis.

Schlusslicht mit früher Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Horvath war den Hausherren deutlich anzumerken, unbedingt aus der Krise finden zu wollen. Die Haml-Elf war von Beginn an dominant, die Union konnte zwei Hochkaräter aber nicht verwerten. Nach einer Viertelstunde machten es die Ebelsberger besser und wussten ihre erste Möglichkeit zu nutzen. Nach einem Freistoß von Christian Fröstl stand Emir Hero goldrichtig und brachte das Schlusslicht in Front. Mit der Führung im Rücken fanden die Gäste zusehends besser ins Spiel und hatten in Halbzeit eins einen weiteren Treffer vor Augen, Elmin Besic nagelte jedoch die Kugel ans Lattenkreuz. Somit blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Eker macht Sack zu

Nach Wiederbeginn warteten die heimischen Fans vergeblich auf einen Sturmlauf ihrer Mannschaft. Die Union wusste kein Rezept, die kompakte Ebelsberger Defensive zu knacken und agierte im zweiten Durchgang über weite Strecken ideenlos. Die Eder-Elf kontrollierte das Geschehen und lauerte auf Konter. Bei diesen Gegenstößen hatte Süleyman Eker mehrmals die Entscheidung am Fuß, der Angreifer scheiterte aber zwei Mal an Union-Schlussmann Helmut Moser und setzte einmal den Ball knapp neben das Tor. In Minute 88 durfte sich der 30-Jährige dann aber doch als Torschütze feiern lassen, als Eker nach einem Konter das Spielgerät zum 0:2-Endstand ins kurze Eck setzte.

Markus Eder, Trainer ASKÖ Ebelsberg Linz:

"In der Anfangsphase hatten wir Glück, dann hat die Mannschaft aber eine ordentliche Perfomance abgeliefert und das Spiel letztendlich verdient gewonnen. Wir freuen uns über diesen Befreiungsschlag und auch darüber, dass uns nach nahezu drei Jahren in der Fremde wieder ein Sieg gelungen ist. Mit dem frisch getankten Selbstvertrauen werden wir in den letzten Spielen versuchen, die Rote Laterne loszuwerden".