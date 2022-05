Vierter Sieg in Folge! ASKÖ Mauthausen gibt im Titelkampf weiterhin den Takt vor

Details Sonntag, 22. Mai 2022 11:01

In der 19. Runde der 2. Klasse Nord-Ost empfing die Sportunion Greisinger Münzbach die ASKÖ Mauthausen zu einem vermeintlich ungleichen Duell. Im Kräftemessen zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellenführer waren die Rollen klar verteilt. Nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel gab sich der in der Fremde seit 18. Oktober 2020 ungeschlagene Ligaprimus auch am Samstagnachmittag keine Blöße, löste die Pflichtaufgabe mit einem 5:1-Sieg souverän und gibt im Titelkampf mit dem vierten "Dreier" in Folge weiterhin den Takt vor. Die Münzbacher hingegen mussten im neunten Heimspiel die fünfte Niederlage einstecken.

Favorit mit Start nach Maß

Sechs Tage nach einem 11:1 Schützenfest gegen Sphinx gingen die Mannen von Trainer Szabolcs Szegletes auch in diesem Match entschlossen und engagiert ans Werk und stellten bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. In Minute zehn brachte Norbert Sipos nach einem Zuspiel von Marius Bogdan den Favoriten in Front. Fünf Minuten später nickte Alexander Leitner einen Sipos-Corner ein. Der Tabellenführer dominierte auch fortan das Geschehen und schlug nach 25 Minuten erneut zu - nach einer Kombination über Ewald Huber und Sipos war es Bogdan, der auf 0:3 stellte. Die ASKÖ nahm nun den Fuß vom Gas, sodass sich am Ergebnis bis zur Pause nichts änderte.

Tabellenführer lässt nichts anbrennen

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Mauthausener Treffer. Bogdan verwertete einen Stanglpass von Sipos und durfte sich zu seinem bereits 32. Saisontor beglückwünschen lassen. Nach einer Stunde hatten auch die heimischen Fans Grund zur Freude, als Lukas Slawiczek einen individuellen Fehler in der Hintermannschaft des Tabellenführers zu nutzen wusste. Trotz des Münzbacher Ehrentreffers war die Messe längst gelesen, die Szegletes-Elf leistete sich in der restlichen Spielzeit jedoch den Luxus, einige klare Chancen zu vergeben. Fünf Minuten vor dem Ende stach ein Mauthausener Joker - nach einem Stanglpass von Bogdan fixierte der eingewechselte Georg Hannl den 5:1-Sieg des Favoriten.

Josef Weilguny, Sektionsleiter ASKÖ Mauthausen:

"Nach dem Kantersieg in der Vorwoche war es nicht leicht, die Spannung zu halten, unsere Mannschaft war aber von Beginn an hochkonzentriert und ist ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht geworden. Wir konnten unsere tolle Serie fortsetzen und sind weiterhin am richtigen Weg. Wir wollen das Werk in den kommenden Wochen vollenden und nach drei Jahren wieder zurückkehren in die 1. Klasse".