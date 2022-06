Nach siebentem Heimsieg, Trainerwechsel in Katsdorf

Details Montag, 13. Juni 2022 13:42

In der 22. Runde der 2. Klasse Nord-Ost empfing die ASKÖ Katsdorf den FC Sphinx zum Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle. Neun Tage nach einer 3:5-Pleite in Ebelsberg fand die ASKÖ im letzten Spiel unter Trainer Manuel Albenberger gegen einen weiteren Nachzügler mit einem 4:2-Erfolg wieder in die Spur und verabschiedete sich mit dem siebenten Heimsieg in die Sommerpause. Nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel zog die Zarazik-Elf auch am Sonntagnachmittag den Kürzeren, musste die dritte Niederlage in Folge einstecken und wurde die "Rote Laterne" nicht los.

Hausherren mit früher Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Acikgöz bekamen die Zuschauer einen lauen Sommerkick zu sehen. Die heimischen Fans hatten nach zehn Minuten aber Grund zur Freude, als Christian Ebner aus rund 20 Metern abzog und Gästegoalie Robert Ascic überraschte. Nach der frühen Führung kontrollierten die Katsdorfer das Geschehen und hätten durchaus einen Treffer nachlegen können, die ASKÖ konnte aber zwei, drei gute Möglichkeiten nicht nutzen. Bei der besten Chance scheiterte David Kinzlhofer an FC-Keeper Ascic. Nach 45 Minuten ging es mit einer knappen Führung der Albenberger-Elf in die Pause.

Drei Katsdorfer Tore kurz nach der Pause

Nach Wiederbeginn mobilisierten die Hausherren ihre letzten Kräfte und schlugen in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs gnadenlos zu. Zunächst nickte Daniel Höbarth eine Flanke ein. Kurz danach versenkte Christopher Sallinger einene Freistoß aus 18 Metern. Wenig später durfte Ebner sich zu seinem zweiten Tor an diesem Tag beglückwünschen lassen - nach einer Ecke war der 34-Jährige mit einem satten Schuss erfolgreich. Nachdem die Messe gelesen war, lleßen es die Katsdorfer ruhiger angehen und wechselten durch. Am Beginn der Schlussviertelstunde, Aufregung am Sportplatz. ASKÖ-Schlussmann Lucas Prix eilte aus seinem Kasten und nahm beim Klärungsversuch an der Strafraumgrenze den Ball in die Hände. Der Unparteiische sah den Torwart außerhalb seines Strafraumes und entschied auf Freistoß - Maysam Ghaderi versenkte den kurz abgespielten Ball. 120 Sekunden später durften die "Pharaonen" erneut jubeln, als Katsdorfs Elias Geissler im eigenen Strafraum ein Foul beging und Tarek El Emam den fälligen Elfmeter verwandelte. Damit hatten beide Mannschaften ihr Pulver verschossen. Die Heimischen brachten die 4:2-Führung ins Ziel und feierten den elften Saisonsieg.

Martin Schimböck, Sportlicher Leiter ASKÖ Katsdorf:

"Auch wenn die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine anständige Leistung abgeliefert und für einen erfolgreichen Saisonsabschluss gesorgt hat, sind wir mit dem Abschneiden nicht wirklich zufrieden, zumal wir von der Tabellenspitze viel zu weit entfernt sind. Aus diesem Grund müssen wir neue Impulse setzen und haben uns für einen Trainerwechsel entschieden. Vor vielen Jahren war Horst Söllradl, der zuletzt in Hellmonsödt tätig war, schon einmal unser Coach und freuen uns, dass er wieder zu uns zurückkehrt. Zudem sind wir auf der Suche nach der einen oder anderen Verstärkung und wollen in der kommenden Saison im Aufstiegskampf mitmischen".