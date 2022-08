ASKÖ Luftenberg gibt 3:1-Führung aus der Hand und verpasst Befreiungsschlag

Details Montag, 22. August 2022 12:45

In der zweiten Runde der 2. Klasse Nord-Ost kam es in der Begegnung zwischen der ASKÖ Luftenberg und der Sportunion Greisinger Münzbach zum Duell zweier Mannschaften, die zum Saisonauftakt jeweils leer ausgegangen waren. Die ASKÖ war im Vorjahr in der 1. Klasse Nord-Ost aktiv, ergatterte im Frühjahr nur zwei mickrige Punkte und musste als Vorletzter den Gang in die 2. Klasse antreten. Die Münzbacher kamen in der vergangenen Spielzeit als Sechster ins Ziel und landeten im Niemandsland der Tabelle. Bei beiden Teams tragen seit wenigen Wochen mit Manuel Albenberger bzw. Behar Sabani neue Spielertrainer die Verantwortung. Der Absteiger geriet früh in Rückstand, drehte dann aber das Spiel, lag bis zur Schlussphase mit 3:1 voran und hatte den Befreiungsschlag vor Augen, die Hausherren konnten aber auch das 18. Match in Folge nicht gewinnen und verpassten den ersten Sieg seit 16. Oktober 2021. Die Union hingegen bewies tolle Moral und konnte nach einem 3:3-Unentschieden einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Gäste mit früher Führung - Absteiger dreht Spiel

Nach einer 0:4-Auftakt-Klatsche in Ebelsberg geriet die Albenberger-Elf auch bei der Saison-Heimpremiere früh ins Hintertreffen. Die Gäste verzeichneten den besseren Start und hatten nach zehn Minuten die Nase vorne, als Jakob Gruber einen Stanglpass verwertete. Die Führung gab der Union nicht die nötige Sicherheit, im Gegenteil. Die Münzbacher ließen stark nach und produzierten zahlreiche Fehler. Der Absteiger wusste dies zu nutzen, wurde zusehends stärker und erarbeite sich ein klares Übergewicht. Zwei individuelle Fehler des spielenden Münzbacher Sektionsleiters, Markus Krichbaumer, wussten die Heimischen zu nutzen und drehten durch Tore von Florian Huemer und Christoph Grassler das Spiel. Mit einer knappen 2:1-Führung der ASKÖ ging es in die Pause.

Strasser trifft zur vermeintlichen Entscheidung - Münzbacher Joker stechen

Die Gäste hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Birten schien die Messe gelesen - nach einer Ecke erhöhte Thomas Strasser auf 3:1. Nach der vermeintlichen Entscheidung tat sich die Sabani-Elf weiterhin schwer. Die Münzbacher starteten zwar einige Angriffe, waren in der Offensive aber harmlos. Die Hausherren fanden die eine oder andere Chance vor, verabsäumten es jedoch, den Sack zuzumachen. Diese Nachlässigkeit sollte sich in der Schlussphase rächen. In Minute 80 schlug der eingewechselte Altin Haliti auf der rechten Seite einen Stanglpass, den der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Marcel Dobrican verwertete. Als es bereits nach dem ersten Luftenberger Sieg seit zehn Monaten aussah, sicherte eine Neuerwerbung aus Perg/Windhaag den Gästen in der Nachspielzeit einen Punkt. Haliti zog an der Strafraumgrenze ab, versenkte die Kugel im langen Eck und besiegelte den 3:3-Endstand.

Markus Krichbaumer, Sektionsleiter Sportunion Münzbach:

"Aufgrund der späten Tore war es ein überaus glücklicher Punkt, haben allerdings nach dem klaren Rückstand nicht aufgesteckt und tolle Moral bewiesen. Auch wenn einiges noch nicht rund läuft und noch Luft nach oben vorhanden ist, sind wir mit dem Remis zufrieden und können mit dem einen Punkt gut leben".