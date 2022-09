Tor-Festival in Ebelsberg! Hiesl-Elf nach neuntem Sieg in Serie wieder in gewohnter Tabellenregion

Details Freitag, 02. September 2022 11:36

Aufgrund des am vergangenen Wochenendes stattgefundenen Zeltfestes der SPG Peg/Windhaag wurde die dritte Runde der 2. Klasse Nord-Ost erst am Donnerstagabend abgeschlossen. Die ASKÖ Ebelsberg Linz stimmte zudem einem Platztausch zu, da die eigene Anlage jedoch über kein meisterschaftstaugliches Flutlicht verfügt, wurde die Partie im Sportpark Auwiesen ausgetragen. Nach einem 10:3-Schützenfest gegen die Ebelsberger zum Ausklang der letzten Saison ließ es die seit 8. Oktober 2021 ungeschlagene Spielgemeinschaft erneut ordentlich krachen, feierte einen souveränen 6:3-Erfolg und ist nach dem neunten Sieg in Serie - wie in den vergangenen Jahren - wieder im Spitzenfeld der Tabelle präsent. Nach etlichen Zugängen im Sommer starteten die Linzer gut in die Meisterschaft und sammelten in den ersten beiden Runden vier Punkte. Das sportliche Schlusslicht der letzten Saison lieferte auch in diesem Match eine ansprechende Performance ab, am Ende zog die ASKÖ aber klar den Kürzeren.

Hiesl-Elf mit Blitzstart

Der Aufstiegsaspirant war von Beginn an hellwach, schloss seinen ersten Angriff erfolgreich ab und hatte nach nur zwei Minuten die Nase vorne. Diamant Katona, der nach einigen Stationen in der Fremde im Sommer von St. Florian zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, zog aus 18 Metern ab und versenkte den Ball im Eck. Kurz danach fanden die Hausherren eine dicke Chance vor, Gästegoalie Lukas Ascher verhinderte jedoch mit eine starken Parade den Ausgleich. Nur fünf Minuten waren gespielt, als die Gästeelf von Coach Dietmar Hiesl die Weichen auf Sieg stellte. Thomas Hehenberger nahm auf der linken Seite die Kugel geschickt mit der Ferse mit und setzte das Spielgerät ins kurze Eck.

Fünf Tore in Halbzeit eins

Trotz der beiden frühen Gegentore waren die Hausherren keineswegs geschockt und führten eine feine Klinge, die Spielgemeinschaft hielt jedoch entschlossen dagegen und war zudem überaus effizient. In Minute 25 tanzte Kapitän Lukas Gaisrucker einen Gegenspieler aus und gab ASKÖ-Schlussmann Robert Wagner, Neuerwerbung vom SV Franckviertel Linz, mit einem feinen Lupfer das Nachsehen. Keine zehn Minuten später musste der Linzer Keeper schon wieder hinter sich greifen, als Alp-Eren Kaldirim auf 0:4 stellte. Kurz danach durfte sich die Eder-Elf über ihren ersten Treffer an diesem Abend freuen - Torjäger Axel Kellner, der im Sommer von 2. Klasse Mitte-Meister ASKÖ Leonding nach Ebelsberg wechselte, legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht und knallte das Spielgerät aus rund 25 Metern über die Mauer zum 1:4-Pausenstand in die Maschen.

Ebelsbergs Akan macht mit Eigentor für Gäste halbes Dutzend voll

Die Linzer hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Akbel war die Messe gelesen. Wieder war es Katona, der in Halbzeit eins Aluminium getroffen hatte, der Goalie Wagner umkurvte, auch noch einen Verteidiger austanzte und den Vier-Tore-Abstand wieder herstellte. Im nächsten Angriff machte die SPG das halbe Dutzend voll, als Gaisrucker einen Stanglpass schlug und der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Ebelsberger Ciwan Akan beim Klärungsversuch das Leder ins eigene Tor lenkte. Auch wenn SPG-Akteur Kaldirim nur die Stange traf und das Match längst entschieden war, steckten die Heimischen nicht auf und erzwangen in der restlichen Spielzeit eine Ergebnis-Korrektur. Zunächst verkürzte Ajdin Midzic auf 2:6, ehe Alban Kelmendi, Rückkehrer aus St. Martin/Traun, nach einem vermeintlichen Foul von Paul Holzer einen strittigen Elfmeter verwertete und in einer überaus interessanten und torreichen Partie den Schlusspunkt setzte.

Benjamin Grossteiner, Sportlicher Leiter SPG Perg/Windhaag:

"Auch wenn die Ebelsberger auch aufgrund der vielen Neuerwerbungen in dieser Saison wesentlich stärker sind als in den letzten Jahren und noch viele Punkte sammeln werden, konnten wir einen verdienten Sieg feiern und den angestrebten Dreier einfahren. Wir sind seit nahezu einem Jahr ungeschlagen und wieder auf einem guten Weg, in der noch jungen Saison ist es aktuell aber nicht wichtig, ob man Erster, Zweiter oder Dritter ist. Entscheidend ist, das man konstant punktet und das ist uns bislang exzellent gelungen".