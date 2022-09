Tabellenführer setzt Siegesserie in Münzbach fort

Details Montag, 19. September 2022 10:29

In der sechsten Runde der 2. Klasse Nord-Ost stand das interessante Aufeinandertreffen zwischen der Sportunion Greisinger Münzbach und dem ASK St. Valentin 1b auf dem Programm. Die Union konnte die letzten beiden Spiele gewinnen und zeigte am vergangenen Wochenende mit einem "Dreier" bei Aufstiegsaspirant Perg/Windhaag auf. Der Tabellenführer aus Niederösterreich war somit gewarnt, nach vier Siegen in den vier bisherigen Partien wollte die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten ihre blitzsaubere Weste aber behaupten. Der Ligaprimus gab eine 2:0-Führung aus der Hand, setzte sich am Ende aber doch mit 3:2 durch und lacht weiterhin verlustpunktfrei von der Tabellenspitze. Die Münzbacher schnupperten am Sonntagnachmittag an einer weiteren Überraschung , die Elf um Spielertrainer Behar Sabani musste jedoch im dritten Heimspiel die dritte Niederlage einstecken.

Favorit mit komfortabler 2:0-Führung - Buchmayr bringt Hausherren zurück ins Spiel

Bei strömendem Regen und grenzwertigen Platzverhältnissen - beide Mannschaften hatten mit dem tiefen und rutschigen Geläuf sowie der einen oder anderen Pfütze zu kämpfen - entwickelte sich ein kampfbetontes Match. Eine Woche nach dem überraschenden Sieg bei Perg/Windhaag trat die Union selbstbewusst auf und bot dem Favoriten die Stirn. Nach rund 20 Minuten hatten die Gäste die Nase aber vorne, als Marco Bühringer nach einer Flanke auf 0:1 stellte. Trotz der Führung tat sich der Ligaprimus fortan schwer und konnte aufgrund des schwierigen Untergrunds die feine Klinge nicht auspacken. Kurz vor der Pause ging es auf der Sportanlage Schlag auf Schlag. Zunächst zog Christoph Guselbauer aus 18 Metern ab, der Ball wurde abgelenkt und schlug im Union-Kasten ein. Der Tabellenführer brachte den klaren Vorsprung aber nicht in die Pause. Nach einem Distanzscchuss der Hausherren klatschte das Leder ans Aluminium und sprang ins Torout. Schiedsrichter Polat entschied überraschend auf einen Corner, den Bernhard Buchmayr zum 1:2-Halbzeitstand einnickte.

Union-Spielertrainer verwandelt strittigen Elfmeter - 1b-Torjäger schießt Tabellenführer zum Sieg

Nach dem Anschlusstreffer kehrten die Münzbacher entschlossen und motiviert auf den Platz zurück und machten acht Minuten nach Wiederbeginn den Rückstand wett. Bei einem Zweikampf am Strafraumeck der Gäste spielte St. Valentins Markus Leitner den Ball, dabei kam jedoch ein Union-Angreifer zu Fall und der Referee zeigte auf den Punkt - Münzbachs Spielertrainer Sabani ließ sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte den strittigen Elfmeter. Nach dem Ausgleich waren beide Mannschaften darauf bedacht, kein weiteres Gegentor zu erhalten, weshalb das Spiel dahinplätscherte. Am Beginn der Schlussviertelstunde rückte St. Valentins Torjäger in den Mittelpunkt, als Bühringer, nach einem Querpass von David Hutterberger, den Ball an- und mitnahm und mit seinem bereits siebenten Saisontreffer die Gäste erneut in Front brachte. In der restlichen Spielzeit bekamen die Zuschauer eine hitzige Partie mit zahlreichen Fouls zu sehen, der Tabellenführer ließ sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen und brachte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel.

Christopher Heilbrunner, Teambetreuer ASK St. Valentin 1b:

"Es war ein hartes Stück Arbeit und die Münzbacher der erwartet starke Gegner. Doch trotz der beiden unglücklichen Gegentore konnten wir der Favoritenrolle gerecht werden und im fünften Spiel den fünften Sieg feiern. Es läuft bislang ausgezeichnet und wollen im Aufstiegskampf wenn möglich bis zum Schluss ein kräftiges Wort mitreden".