Gashi-Dreierpack! SPG Perg/Windhaag feiert bei Absteiger siebenten Auswärtssieg am Stück

Details Samstag, 01. Oktober 2022 13:17

Zum Auftakt des achten Spieltages der 2. Klasse Nord-Ost stand die Begegnung zwischen der Union Pabneukirchen und der SPG Perg/Windhaag auf dem Programm. Im Kräftemessen zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellendritten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die Union ist nach dem Abstieg einen Stock tiefer gut angekommen, das Team von Neo-Trainer Johannes Neumaier zog am Freitagabend jedoch mit 1:4 klar den Kürzeren und musste die dritte Saisonniederlage einstecken. Eine Woche nach einere Heimpleite im "Kracher" der letzten Runde gegen Tabellenführer St. Valentin fand die Spielgemeinschaft auf Anhieb wieder auf dier Siegerstraße zurück. Die in der Fremde seit 8. Oktober 2021 ungeschlagene Hiesl-Elf stellte ihre Auswärtsstärke eindrucksvoll unter Beweis, feierte den siebenten Auswärtssieg am Stück und fuhr in den letzten zehn Spielen auf fremden Plätzen nicht weniger als 28 Punkte ein.

Dominante Gäste mit verdienter Führung

Die Gästeelf von Coach Dietmar Hiesl hatte die Niederlage gegen den Tabellenführer unter der Woche bei einer Aussprache aufgearbeitet und präsentierte sich in diesem Match von ihrer besten Seite. Vor rund 150 Besuchern übernahm die SPG sofort das Kommando und kreierte gute Chancen, Kapitän Lukas Gaisrucker und Alp-Eren Kaldirim konnten diese aber nicht nutzen bzw. scheiterten am ausgezeichneten Union-Schlussmann Patrick Kaiselgruber. Nach 35 Minuten unterlief dem erst 17-jährigen Keeper jedoch ein folgenschwerer Patzer, als Agim Gashi einen Freistoß ausführte und Kaiselgruber der Ball zum 0:1 durchrutschte. Auch nach diesem Treffer waren die Gäste überlegen, bis zur Pause blieb es aber beim 0:1.

Gashi schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff der exzellenten Schiedsrichterin Haunschmid bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Gäste dominierten auch in Durchgang zwei das Geschehen, hatten Spiel und Gegner fest im Griff und erzwangen nach 70 Minuten die Vorentscheidung - Gashi traf erneut ins Schwarze. Vier Minuten später avancierte die 20-jährige Neuerwerbung aus Bad Kreuzen endgültig zum "Man of the Mach", als Gashi bei einem Handselfmeter zunächst an Goalie Kaiselgruber scheiterte, im Nachschuss versenkte der Angreifer aber die Kugel. Kurz danach durfte sich auch Diamant Katona als Torschütze feiern lassen. Der 21-Jährige, der im Sommer zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, zog aus halbrechter Position ansatzlos ab und setzte den Ball aus rund 20 Metern ins linke Eck. In der Schlussminute durfte sich der an diesem Abend chancenlose Absteiger zumindest über den Ehrentreffer freuen, den Hannes Riegler erzielte.

Benjamin Grossteiner, Sportlicher Leiter SPG Perg/Windhaag:

"Nach der Niederlage gegen St. Valentin und einer darauffolgenden Aussprache hat die Mannschaft eine entsprechende Reaktion gezeigt und nach einer starken Leistung einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg gefeiert. Wir haben wieder in die Erfolgsspur gefunden und werden am nächsten Samstag, im Derby gegen Pierbach/Rechberg, versuchen, einen Dreier nachzulegen".