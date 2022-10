Auch Huber-Elf kann beeindruckende St. Valentiner Siegesserie nicht stoppen

Details Samstag, 08. Oktober 2022 12:51

Zum Auftakt der neunten Runde der 2. Klasse Nord-Ost kreuzten die Union Baumgartenberg und der ASK St. Valentin 1b die Klingen. Während die Union um eine Aufbesserung der mäßigen Heim-Bilanz bemüht war, wollte der Spitzenreiter seine beeindruckende Siegesserie fortsetzen. Das Vorhaben konnte am Freitagabend nur die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten realisieren, die sich mit 2:1 knapp durchsetzte und mit dem siebenten Sieg im siebenten Match die Tabellenführung festigte. Die Mannen von Trainer Harald Huber hingegen mussten im fünften Heimspiel die bereits dritte Niederlage einstecken.

Bogner bringt Favoriten in Front

Sechs Tage nach einer Pleite in Münzbach gingen die Hausherren aggressiv und engagiert ans Werk und begegneten dem Favoriten auf Augenhöhe. Die Huber-Elf wollte dem Tabbellenführer ein Bein stellen, die Union kam aber nur zu einigen Halbchancen. Nach rund 25 Minuten bekamen die Niederösterreicher das Geschehen unter Kontrolle und starteten den einen oder anderen vielversprechenden Angriff. In Minute 38 war es dann so weit, als Jonas Knauer einen feinen Pass schlug, Felix Bogner den Ball geschickt mitnahm und das Leder zum 0:1-Pausenstand versenkte.

Tabellenführer stützt sich auf kompakte Defensive

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Wenigwieser zeigten die Baumgartenberger vor dem Tabellenührer keine Scheu und waren um die Wende bemüht. Auf dem schwierigen Untergrund versuchte es die Union zumeist mit hohen Bällen, hatte mit diesem Rezept aber keinen Erfolg und agierte auch in Halbzeit zwei über weite Strecken nicht wirklich zwingend. Mitte des zweiten Durchgangs, Elfmeteralarm im Strafraum der Heimischen, nach einem vermeintlichen Foul an Knauer blieb die Pfeife der Unparteiischen aber stumm. Der Tabellenführer wurde gefordert, die Gäste stützten sich jedoch auf eine kompakte Defensive und kontrollierten das Spiel weitgehend.

Neuhauser trifft zur Vorentscheidung - Sedlak lässt Union wieder hoffen

Zehn Minuten vor dem Ende, die Vorentscheidung, als Kevin Neuhauser nach einem Pass in die Tiefe auf und davon war und Union-Keeper Stepan Prinz das Nachsehen gab. Kurz danach keimte bei der Huber-Elf wieder Hoffnung auf - der freistehende Tadeas Sedlak setzte die Kugel ins lange Eck. Nach dem Anschlusstreffer setzten die Hausherren alles auf eine Karte und drängten auf den Ausgleich, Gästegoalie Elias Bogenreiter machte eine dicke Chance aber zunichte. Mit vereinten Kräften brachte das 1b-Team die knappe Führung über die Zeit und verteidigte die "weiße Weste". Nach dem Schlusspfiff stieß St. Valentins David Hutterberger einen Union-Kicker um und sah für diese Tätlichkeit Rot.

Alfred Heilbrunner, Funktionär ASK St. Valentin:

"In einem erwartet engen Match konnten wir in Summe einen verdienten Sieg feiern. Auch wenn uns der Gegner alles abverlangt hat, konnten wir die tolle Siegesserie fortsetzen und sind weiterhin auf Aufgstiegskurs".