Später Elfmeter beschert Union Pabneukirchen in Absteiger-Duell dritten Sieg in Folge

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 12:51

In einem Nachholspiel zur sechsten Runde der 2. Klasse Nord-Ost kam es in der Begegnung zwischen der Union Pabneukirchen und der ASKÖ Treffling zum Duell zweier Absteiger. Während die Union einen Stock tiefer gut angekommen und im Vorderfeld der Tabelle präsent ist, konnten die Trefflinger ihre Talfahrt noch nicht stoppen und bislang lediglich sieben Punkte sammeln. Im letzten Auswärtsspiel (in Münzbach) konnten die Mannen von Coach Tarik Jamak den ersten undf einzigen Saisonsieg feiern und wollten am Nationalfeiertag die Heimreise erneut mit einem Punktezuwachs antreten. Doch die ASKÖ zog mit 0:1 knapp den Kürzeren und musste die sechste Niederlage einstecken. Die Neumaier-Elf hingegen setzte ihren guten Lauf fort und bleibt nach dem dritten "Dreier" am Stück vorne dran.

Neumaier-Elf kann hochkarätige Chancen nicht nutzen

Nach zuletzt ansprechenden Leistungen und positiven Ergebnissen gingen die Pabneukirchener mit breiter Brust ins Match. Das Team von Trainer Johannes Neumaier spielte von Beginn an druckvoll nach vorne und tauchte immer wieder gefährlich vor dem Gehäuse der Gäste auf. Die Union kam zu mehreren dicken Chancen, Manuel Gruber und Maximilian Neumaier, Sohn des Trainers, brachten aus kurzer Distanz den Ball aber nicht im Kasten unter. Obwohl die Trefflinger Top-Torjäger Marcel Meindl vorgeben mussten, kam auch die ASKÖ zu guten Möglichkeiten, aber auch die Jamak-Elf konnte kreierte Chancen nicht verwerten. Somit ging es torlos in die Pause.

Union-Kapitän verwandelt Elfmeter zur Entscheidung

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Habichler spielten die Hausherren flott nach vorne, den Pabneukirchenern fehlten im zweiten Durchgang jedoch die zündenden Ideen. Die Union ließ hinten nicht viel zu, aber auch die ASKÖ stützte sich auf eine stabile Defensive und agierte taktisch überaus geschickt. Als die Zuschauer sich bereits mit einer Nullnummer vertraut machten, brandete in der Schlussphase auf der Sportanlage doch noch Jubel auf. Der kurz zuvor eingewechselte Andreas Hinterkörner setzte sich auf der rechten Seite energisch durch und marschierte in den Trefflinger Strafraum, wurde dort aber von den Beinen geholt. Christoph Kurzmann übernahm die Verantwortung, der Union-Kapitän bewahrte die Ruhe, verwandelte den fälligen Elfmeter souverän und schoss die Pabneukirchener zum dritten Sieg in Folge.

Johannes Neumaier, Trainer Union Pabneukirchen:

"Gegen starke Trefflinger hatten wir heute eine harte Nuss zu knacken und hätten beinahe Punkte liegenlassen. Wir hätten das Match aber in der ersten Halbzeit entscheiden können, haben aber etliche Hochkaräter nicht verwertet. Mit dem dritten Sieg in Serie haben wir uns eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde verschafft und können nun zufrieden in die Winterpause gehen".