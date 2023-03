Herbstmeister startet gegen starke Baumgartenberger exzellent ins Frühjahr

Details Montag, 27. März 2023 17:15

Die 2. Klasse Nord-Ost ist eigentlich noch in der Winterpause, doch am vergangenen Wochenende nahmen einige Vereine die entscheidende Phase der Meisterschaft in Angriff. In einem vorgezogenen Spiel der 20. Runde empfing der ASK Case IH Steyr St. Valentin 1b die Union Baumgartenberg. Nach einer Pleite im letzten Match 2022, in Katsdorf, wollte der Herbstmeister das erste Spiel im neuen Jahr erfolgreich gestalten. Aber auch die Gästeelf von Trainer Harald Huber hatte sich nach zwei Siegen am Stück zum Herbstausklang für den inoffiziellen Rückrundenstart viel vorgenommen. Nach einem 2:1-Erfolg des Tabellenführers im Hinspiel, bekamen die Zuschauer auch im zweiten Aufeinandertreffen eine enge Partie zu sehen. Letztendlich wurden die Niederösterreicher am Sonntagnachmittag ihrer Favoritenrolle erneut gerecht, setzten sich mit 3:1 durch und festigten mit dem zehnten Saisonsieg die Tabellenführung. Die Gäste lieferten in der Steyr-Arena eine ansprechende Performance ab, boten dem Aufstiegsaspiranten die Stirn, standen am Ende jedoch mit leeren Händen da.

Favorit geht zwei Mal in Führung

Das zweite Team des OÖ-Ligisten startete gut in die Partie und erzielte in der Anfangsphase den erhofft frühen Führungstreffer, als David Hutterberger den Ball ins linke Eck knallte. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beirren und wussten mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung zu gefallen. Die Huber-Elf hielt beherzt dagegen, agierte taktisch überaus geschickt und kombinierte sich immer wieder sehenswert nach vorne, die Union kam aber nur zur einen oder anderen Halbchance. Nachdem Michael Dorfmayr eine dicke Chance auf den zweiten Treffer der Heimischen vergeben hatte, durften sich die Gäste kurz vor der Pause über den Ausgleich freuen - nach einem Foul von Jonas Knauer verwandelte Michael Königshofer den fälligen Elfmeter. Die Zuschauer machten sich bereits mit einem 1:1-Halbzeitstand vertraut, doch praktisch mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Eidenbeger hatte der Favorit die Nase wieder vorne. Nach einem Pass hinter die Baumgartenberger Verteidigung stellte Dorfmayr mit einem feinen Lupfer über Gästegoalie Stepan Prinz auf 2:1.

Hrazdera trifft zur Vorentscheidung - Tabellenführer nur noch zu zehnt

Auch nach Wiederbeginn entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Partie. In Minute 55 fiel die Vorentscheidung, als Union-Keeper Prinz nach einem Freistoß von 1b-Spielertrainer Christoph Guselbauer den Ball nur kurz abwehren konnte und Raffael Hrazdera im zweiten Versuch die Kugel versenkte. Nach dem dritten Gegentor waren die Gäste geknickt, drei Minuten später aber plötzlich in numerischer Überzahl. Der bereits verwarnte St. Valentiner Florian Windischhofer sah nach einem Einwurf wegen einer Unsportlichkeit erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Auch wenn die Baumgartenberger um den Anschlusstreffer bemüht waren, ließ der dezimierte Tabellenführer nichts anbrenen. Die Niederösterreicher verteidigten geschickt und hatten das Geschehen unter Kontrolle. Einmal herrschte im ASK-Strafraum aber dicke Luft, doch St. Valentin-Torwart Elias Bogenreiter machte einen brandgefährlichen Distanzschuss mit einer tollen Parade zunichte. Der Ligaprimus brachte die 3:1-Führung ohne größere Probleme über die Zeit und festigte den Platz an der Sonne, zumal der Verfolger aus Katsdorf in Münzbach Federn lassen musste.

Harald Guselbauer, Sportlicher Leiter ASK St. Valentin:

"Es war in Summe ein verdienter Sieg. Doch wie im Herbst haben wir uns auch dieses Mal gegen die Baumgartenberger sehr schwer getan, war die Huber-Elf der erwartet starke Gegner. Die Union verfügt über eine sehr starke Mannschaft mit einigen exzellenten Fußballern. Nichtsdestotrotz ist uns ein perfekter Rückrundenstart geglückt und freuen uns schon auf das 1b-Duell, am kommenden Samstag, gegen die Union Perg".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei