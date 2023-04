ASK St. Valentin 1b hält mit 3:0 gegen Union Pabneukirchen die Konkurrenz auf Distanz

Details Dienstag, 11. April 2023 16:30

In der 13. Runde der 2. Klasse Nord-Ost kreuzten unter anderem die ASK St. Valentin 1b und die Union Pabneukirchen die Klingen. Während die Hausherren souveräner Tabellenführer der Staffel sind, lagen die Pabneukirchner vor dem Spiel auf dem vierten Tabellenplatz. Für die Gäste markierte die Begegnung die wohl letzte Möglichkeit, sich oben noch einmal entscheidend anzuschleichen. Am Ende waren die Bemühungen der Gäste jedoch nicht von Erfolg gekrönt, gegen die Niederösterreicher war am Ostermontag letztlich kein Kraut gewachsen.

Bühringers Treffer machten den Unterschied

Auf tiefem Geläuf taten sich zunächst beide Teams schwer. Die Heimelf aus St. Valentin wirkte zwar bei weitem nicht an ihrem spielerischen Zenit angelangt, man trat jedoch von Beginn an engagiert auf und war entschlossen, die Dinge auf seine Seite zu ziehen. Schon nach einer Viertelstunde wurde man für die eigenen Bemühungen belohnt. Marco Bühringer, der von der OÖ-Liga-Mannschaft „runterspielte“, spielte seine immense Schnelligkeit aus, indem er im Zuge eines doppelten Doppelpasses in die Tiefe sprintete, vor dem Tor der Gäste auftauchte und die Kugel zum 1:0 in die linke Ecke schob.

Der zweite Treffer fiel kurz nach der Pause nach einem hohen Ball, den die Defensive der Pabneukirchner einfach nicht wegbrachte. Bühringer sprintete rein, lief allein auf den Torhüter zu, um diesen mit einem Schuss in die lange Ecke zu überwinden.

Pabneukirchen offensiv kaum präsent

Die Pabneukirchner, die im ersten Abschnitt durch einen Freistoß gefährlich wurden, strahlten im zweiten Durchgang lediglich mit einem Distanzkracher so etwas wie Gefahr aus, ansonsten gelang im letzten Drittel nicht allzu viel. Umgekehrt ließen die Hausherren die eine oder andere Möglichkeit ungenutzt. Knapp nach der Stundenmarke konnte man jedoch noch einmal vollstrecken. Erneut war es Bühringer, er krönte seine herausragende Leistung mit der Vervollständigung eines Dreierpacks. Der ASK St. Valentin bleibt damit fünf Punkte vor der Spielgemeinschaft aus Perg, der Relegationsplatz ist durch einen Vorsprung von sechs Punkten (bei einem Spiel in der Hinterhand) abgesichert.

Christoph Guselbauer, Spielertrainer ASK St. Valentin 1b:

„Grundsätzlich war das jetzt nicht der perfekte Tag bei uns. Wir haben uns relativ schwergetan, der Boden war tief. Wir waren über 90 Minuten aber im Prinzip die bessere Mannschaft, da Pabneukirchen nach vorne eigentlich nichts zusammengebracht hat. Wir waren nie in der Gefahr, ein Tor zu bekommen oder das Spiel ohne Sieg zu beenden. Wir haben wie gesagt auch nicht den perfekten Tag erwischt, es hat aber ausgereicht. Wir schauen nun von Spiel zu Spiel, unser Ziel ist es, die Tabellenführung zu halten.“

