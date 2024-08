„In Zukunft kann man wieder mit dem TSV Ottensheim rechnen“

Details Freitag, 02. August 2024 14:11

Letzte Saison spielte der TSV Ottensheim noch in der 2.Klasse Mitte, dort belegte man mit 14 Punkten über die ganze Saison den letzten Platz. Nun wechselt der TSV die Liga und wird ab der kommenden Saison in der 2.Klasse Nord-West probieren an die früheren Leistungen in der Bezirksliga anzuknüpfen. Um dies zu schaffen, wurde im Sommer eine Transferoffensive gestartet und man verpflichtete 11 neue Akteure.

13 Transfers

Für den TSV war die letzte Saison alles andere als zufriedenstellend, daher musste reagiert werden. Das taten die Ottensheimer auch. Man verstärkte sich mit elf neuen Spielern und gab im Gegenzug zwei Spieler mit Yordan Georgiev und Gabriel Mihaylov an den SV Franckviertel ab. Weiters wechselt Raphael Mair wieder zurück nach Feldkirchen und der ehemalige Spieler-Co-Trainer Sergiu Cristian Balc wechselt zur Union Haag. „Wir geben jedem Neuzugang die Möglichkeit sich zu beweisen. Es kann sein, dass alle Neuzugänge eine Verstärkung für die Kampfmannschaft sind, es kann aber auch sein, dass nur eine Hand voll in der ersten Mannschaft spielen werden. Jedenfalls wird der Kader erst kurz vor Saisonbeginn bekannt gegeben, denn noch ist alles offen“, sagte der neu installierte Sportliche Leiter Marcus Büsdorf. Mit den Neuzugängen und auch mit den Rückkehrern soll der Neuanfang, der letztes Jahr nach zwei Abstiegen in Folge nicht gelang, nun gelingen.

Ligawechsel aufgrund von Finanzen

„Es war uns ein großes Anliegen in die Liga zu wechseln, da in der 2.Klasse Mitte nie viele Zuseher waren und die 2.Klasse Nord-West ist finanziell besser aufgestellt“, sagte der Sportliche Leiter. Der TSV erhofft sich im Gegensatz zur letzten Saison mehr auswärtige Fans bei Heimspielen und somit auch mehr Einnahmen. Weiters sollen laut dem Verein die Gegner geographisch näher bei Ottensheim liegen und somit die Anreise der Fans und Spieler erleichtern. „Aufgrund der vielen Spiele mit Derby-Charakter erhoffen wir uns natürlich auch mehr Unterstützung von den Rängen, da ein Fußballer auch von der Stimmung lebt. Wir glauben, dass es diese Saison besser wird“, sagte Marcus Büsdorf.

Vorbereitung

Der TSV Ottensheim trainiert dreimal in der Woche und spielt jedes Wochenende ein Testspiel. Das erste Spiel verlor man aufgrund von Abstimmungsproblemen und Urlauben mit einer nicht vollständig besetzten Elf mit 2:5 gegen Schönau. Im zweiten Test konnte man ein Remis erzielen. In den Testspielen dieser Woche verlor man zweimal zu Null. Gegen Gramastetten verlor man zu Hause mit 0:3. Die SPG Wilhering/Mühlbach, schickte den TSV mit einer 0:8-Klatsche mit der Fähre wieder heim über die Donau. Dennoch erkannte der Sportliche Leiter den einen oder anderen Lichtblick in Form eines Neuzugangs: „Rohullah Sharifi spielte gegen Ulrichsberg hervorragend, Simon Windpassinger hat als Stürmer bereits mehrmals getroffen und auch die beiden Shaheen-Brüder haben abgeliefert. Alle Neuverpflichtungen, die wir für die Kampfmannschaft verpflichtet haben, haben auch bis jetzt gut performt.“ Weiters zeigt sich der Sportliche Leiter zuversichtlich, dass wenn sich die Neuverpflichtungen eingelebt haben, auch der TSV Ottensheim heuer seine Ziele erreichen kann. „Ich möchte, dass wir diese Saison rund um den fünften Platz abschließen und vor allem mehr Punkte als in der Vergangenheit holen. Ich glaube in Zukunft kann man mit dem TSV Ottensheim in Zukunft wieder rechnen“, sagte Büsdorf.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.