Solider Mittelfeldplatz ist das Ziel in Aigen-Schlägl

Der sportliche Leiter betont zudem die Ausgeglichenheit der Liga: „Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng es bisher zugeht. Jedes Team ist schlagbar, was auf eine spannende Saison hindeutet. Mit einem einzigen Sieg kann man derzeit mehrere Plätze gutmachen.“

Im Sommertransferfenster verzeichnete die Union keine Abgänge. Niklas Kraml kehrte nach einem Jahr beim SV Haslach in seine Heimat zurück und verstärkt die Offensive des Teams. Darüber hinaus konnte man mit Unterstützung eines Spielerberaters Adam Vokac verpflichten, einen weiteren Legionär. Der Tscheche stand zuletzt in Deutschland unter Vertrag und spielte im Frühjahr 2020 für die Union Kopfing. Auch von schwerwiegenden Verletzungen blieb die Mannschaft aus Aigen-Schlägl bisher weitgehend verschont. Martin Gahleitner, der an einer Kreuzbandverletzung litt, nähert sich langsam wieder seiner alten Form. Zudem stehen in der Reservemannschaft einige verletzte Spieler kurz vor ihrem Comeback.

Mittelfeldplatz als Saisonziel