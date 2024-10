Union Feldkirchen/D.: Leidenschaftlicher Fußball für die Zukunft

Details Samstag, 05. Oktober 2024 03:06

Nach dem Abstieg vor einigen Jahren in die 2. Klasse Nord-West kämpft die Union Feldkirchen an der Donau seit geraumer Zeit darum, den Anschluss in der Liga wiederzufinden. Aufgrund einer Änderung in der Vereinsphilosophie, bei der der Fokus seit längerer Zeit verstärkt auf den Nachwuchs gelegt wird, fehlte der Mannschaft jedoch oft die erforderliche Routine und Qualität. Sektionsleiter Peter Allerstorfer war bereit, sich zu einem Gespräch zu äußern, und teilte seine Einschätzung zur aktuellen Situation des Vereins mit.

Zukunftsorientierter Fußballansatz

„Wir haben uns vor geraumer Zeit entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Im Unterhaus-Fußball beobachten wir immer mehr Vereine, die aus dem Ligabetrieb aussteigen oder in eine Spielgemeinschaft gehen müssen. Die Union Feldkirchen hat versucht, infrastrukturell so aufgestellt zu sein, dass einer erfolgreichen Zukunft nichts im Wege steht. Wir haben viele motivierte Kinder, ebenso verfügen wir über hervorragende Platzwarte, Trainer und freiwillige Helfer, die die Kantine sehr gut führen“, erklärte Allerstorfer.

„Der große Umbruch fand vor über 10 Jahren statt, als wir uns entschieden, auf die Jugend zu setzen. Derzeit haben wir über 100 Nachwuchsspieler und sind in der Lage, von den Kleinsten bis zu den Größten eine Mannschaft ohne Spielgemeinschaft zu stellen. In diesem Zusammenhang sollten sich einige Vereine einmal hinterfragen, was wichtiger ist: Ist es das Ziel, unbedingt vorne mitzuspielen, oder sollte das Ziel vielmehr sein, dass es den eigenen Verein in 5 bis 10 Jahren noch gibt?“, äußert sich der Sektionsleiter kritisch zur aktuellen Philosophie im Fußball.

„Da wir eine sehr junge Mannschaft haben, war uns bewusst, dass es länger dauern kann, bis wir wieder erfolgreichen Fußball spielen werden. Ein 15-Jähriger hat in einem Zweikampf gegen einen etablierten Spieler natürlich körperliche Nachteile. Im Vergleich zur letzten Saison stehen wir jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit 0 Punkten da, sondern haben bereits 4 Punkte gesammelt. Uns ist klar, dass wir in der diesjährigen Meisterschaft keine große Rolle spielen werden, aber jedes Team kann auch einmal über unsere junge, hungrige Mannschaft stolpern. Und uns ist bewusst, dass die Zukunft uns gehören wird und wir von Halbjahr zu Halbjahr stärker werden“

Offensive Spielweise, starke Gemeinschaft

Der Sektionsleiter äußert sich auch zum aktuellen Spielansatz: „Wir versuchen, den Fans immer wieder eine Show zu bieten. Es ist uns lieber, ein Spiel mit 5:4 zu beenden als mit 1:0. So gestaltet sich auch unsere Spielweise. Wir möchten offensiv agieren, und die Mannschaft ist entsprechend auf diesen Stil ausgelegt. Zwar fehlt es derzeit an Routine, aber ich bin zuversichtlich, dass dies bald zum Erfolg führen wird.“

Ein großes Lob richtet er an die Sponsoren und Fans: „Ein herzliches Dankeschön gilt den Sponsoren, die nicht nur auf die Kampfmannschaft schauen, sondern unseren Weg aktiv mitgehen. Die Jugend hat ein komplettes Vereins-Set, einschließlich Trainingstasche und T-Shirt, und ohne die Sponsoren wäre dies alles nicht möglich. Auch sind wir dankbar für die Fans, die sich seither mit dem Weg des Nachwuchses identifizieren und uns zahlreich zu Auswärtsspielen begleiten sowie bei Heimspielen für gute Stimmung sorgen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.