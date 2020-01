2. Klasse Nord-West: "Experten-Tabelle" - Union Walding mit Punktemaximum Herbstmeister

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 17:34

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Nord-West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Experten hatten bei ihren Tipps einen guten "Riecher" und lagen bei den Top-Drei goldrichtig. Herbstmeister Union Walding ist mit dem Maximum von 36 Punkten eine Klasse für sich, gefolgt von der Union Nebelberg und der Union Waldmark St. Stefan. Auch am Ende der "Experten-Tabelle" zeigt sich das gewohnte Bild, ist die Union Niederwaldkirchen auch in dieser Rangliste in Besitz der "Roten Laterne".

Expertentipps:

Runde 1 - Fritz Pöschl, Sektionsleiter Union Waldmark St. Stefan

Runde 2 - Alfred Niederberger, Sektionsleiter-Stellvertreter Union Walding

Runde 3 - Stefan Eidenberger, Sektionsleiter Union St. Oswald/Haslach

Runde 4 - Thomas Ganser, Trainer SK Kleinzell

Runde 5 - Markus Reichinger, Sektionsleiter Union Aigen/Schlägl

Runde 6 - Franz Donnerer, Trainer Union Neufelden

Runde 7 - Thomas Mühlparzer, Trainer TSU Kirchberg/Donau

Runde 8 - Rainer Pühringer, Sektionsleiter Union Nebelberg

Runde 9 - Johannes Wild, Trainer Union St. Martin/M. 1b

Runde 10 - Christian Falkner, Trainer Union Herzogsdorf/Neußerling

Runde 11 - Christian Königstorfer, Funktionär Union Niederwaldkirchen

Runde 12 - Ernst Rehberger, Sektionsleiter Union St. Peter/Wimberg

Runde 13 - Sascha Wurzinger, Nachwuchsleiter Union St. Veit/M.

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) Union Walding 36 (29) Punkte 37- 9 Tore

2. (02) Union Neufelden 25 (28) 29-15

3. (03) Union St. Stefan 22 (24) 23-15

4. (04) Union Herzogsdorf/Neußerling 21 (24) 24-14

4. (06) Union Nebelberg 21 (20) 24-14

6. (08) Union St. Veit/M. 18 (16) 20-20

7. (05) Union St. Martin/M. 1b 15 (22) 18-20

8. (07) SK Kleinzell 14 (19) 17-17

9. (09) TSU Kirchberg/Donau 11 (11) 13-20

10. (10) Union St. Oswald/Haslach 10 ( 9) 13-26

11. (12) Union Aigen/Schlägl 10 ( 6) 13-29

12. (11) Union St. Peter/Wimberg 7 ( 8) 10-22

13. (13) Union Niederwaldkirchen 5 ( 1) 11-30

