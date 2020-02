SK Kleinzell: "Haben uns gut verstärkt"

Details Dienstag, 25. Februar 2020 16:07

Nach einer grottenschlechten Rückrunde reichte es für den SK Kleinzell im Vorjahr nur zum elften Platz. In der aktuellen Saison der 2. Klasse Nord-West konnte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Ganser erheblich steigern und belegte in der Hinrunde den siebenten Rang. "Nach einem exzellenten Start haben uns Verletzungen das Leben schwer gemacht und haben leider Anschluss verpasst. Dennoch war es nach einer längeren Durststrecke ein guter Herbst und gehen hochmotiviert in die Rückrunde", erklärt Sektionsleiter Jürgen Gabriel.

Perfekter Start, aber schwacher Endspurt

Der SK startete exzellent und sammelte in den ersten fünf Runden stolze 13 Punkten, ehe die Ganser-Elf binnen Wochenfrist zwei Mal den Kürzeren zog. Nach zwei Siegen am Stück mussten die Kleinzeller auf der Zielgeraden Federn lassen und verabschiedeten sich mit drei Niederlagen in Serie in die Winterpause. "Nach dem tollen Start hatten wir aufgrund von Verletzungen massive Personalprobleme, in der Reserve war die Situation besonders schlimm. Schade, dass wir am Ende der Hinrunde leer ausgegangen sind und das letzte Match, gegen Nebelberg, unglücklich verloren haben", so Gabriel. Der Tabellensiebente feierte vier Heimsiege und fuhr in der Fremde vier "Dreier" ein.

Bärenstarke Offensive, aber zu viele Gegentore

Während nur vier Mannschaften mehr Gegentore kassierten, traf lediglich Herbstmeister Walding öfter ins Schwarze - Jaroslav Houska und Doiminik Stöbich zeichneten für 20 der 37 SK-Treffer verantwortlich. "Wir verfügen über eine bärenstarke Offensive und haben vorne regelmäßig getroffen. Auch wenn wir in Summe zu viele Gegentore erhalten haben, kann man von einer Defensivschwäche nicht wirklich sprechen, denn allein in drei Spielen hat es hinten 18 Mal eingeschlagen. Wir haben zwar den Anschluss verpasst, sind aber nicht unzufrieden, zumal wir im Herbst gesehen haben, dass, wenn alles passt, viel möglich ist", meint der Sektionsleiter.

Zwei neue Kräfte

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Ganser mit Mathias Nigl (St. Martin/M. 1b) und Andre Koller, der von Niederwaldkirchen wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, zwei neue Kräfte begrüßen. "Um mögliche Ausfälle kompensieren zu können, haben wir zwei Spieler geholt. Wir haben uns gut verstärkt, zudem hat uns im Winter kein Spieler verlassen", ist Jürgen Gabriel mit der aktuellen Personalsituation zufrieden.

Trainingslager in Schielleiten

Die Ganser-Elf bestritt bislang zwei Testspiele: 8:0 gegen Bad Leonfelden-Reserve und 3:3 gegen Lichtenberg. Am kommenden Samstag sind die Kicker aus Altenfelden der nächste Gegner. In der bisherigen Vorbereitung stand auch ein Trainigslager auf dem Programm. "Auch wenn in Schielleiten die Verpflegung schon einmal besser war, haben wir in der Steiermark ausgezeichnete Bedingungen vorgefunden und konnten gut arbeiten", so Gabriel.

Top-Vier-Platz erwünscht

Auf den Relegationsplatz fehlen satte neun Punkte, dennoch hat man in Kleinzell die Hoffnung noch nicht aufgegeben, in den Aufstiegskampf vielleicht noch eingreifen zu können. "Wir sind bestrebt, eine gute Rückrunde zu spielen und wollen auf einem Top-Vier-Platz landen, mehr ist vermutlich nicht möglich. Sollten jedoch die Top-Teams schwächeln, wollen wir zur Stelle sein", meint der Sektionsleiter. "Wichtig ist in erster Linie, dass wir die im Herbst über weite Strecken ansprechenden Leistungen bestätigen und gut durch das Frühjahr kommen, um in der nächsten Saison mit einem schlagkräftigen Team angreifen zu können".

Zugänge:

Mathias Nigl (Union St. Martin/M. 1b)

Andre Koller (Union Niederwaldkirchen)

Abgänge:

---

Bisherige Testspiele:

8:0 gegen Union Bad Leonfelden Reserve (LLO)

3:3 gegen SV Lichtenberg (2M)

